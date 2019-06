A mandátumáról lemondó RMDSZ-es tanácsos üzenete: tartsák be azt, amit három évvel ezelőtt a kampányban ígértek

Furó Judit három évig volt marosvásárhelyi tanácsos • Fotó: Haáz Vince

Az első mandátumát töltő tanácsos, aki az elmúlt három évben építészként a városrendezési és műemlékvédelmi bizottság tagja volt, kedden a Facebookon is bejelentette, hogy lemond tanácsosi tisztségéről.

Furó Judit arról beszélt, hogy az elmúlt három évben a frakcióüléseken, valamint a szervezet különféle testületeiben többször is hangot adott annak a véleményének, hogy

az RMDSZ tanácsosainak nem pusztán a pillanatnyi politikai szempontok szerint kellene döntetniük,

hanem „elsősorban azzal a szakmaisággal kellene közelítenünk a problémák felé, amit a három évvel ezelőtti helyhatósági kampányban a marosvásárhelyieknek ígértünk”.

A lemondását benyújtó önkormányzati képviselő úgy érzi, hogy „a város jövőjét meghatározó fontos döntésekben mindig a politikai egyezségek, illetve olyan más szempontok domináltak, amelyek alkalmanként szakmailag is kifogásolható döntéseket eredményeztek. Ilyen döntés volt a főtér új arculatának elfogadása, a tömegközlekedés számos megoldatlan problémája, illetve a város jelentős mértékű eladósítása, ami hosszú évekre veti vissza Marosvásárhely fejlődését.”

Döntésében az is közrejátszik, hogy mind a szűk, mind pedig a tágabb környezetéből folyamatosan azt jelezték, hogy

az önkormányzati frakció túlságosan kiszolgálja a jelenlegi városvezetés akaratát.

Furó Judit úgy véli, hogy egy évvel az újabb önkormányzati választások előtt az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének és önkormányzati testületének tevékenysége még olyan irányt vehet, amellyel újra a marosvásárhelyi magyar választók bizalmát kérheti.

A lemondás ellenére arról biztosítja a vásárhelyi közösséget, hogy önkéntes munkájával továbbra is segíti azokat, akik szakmai tudására igényt tartanak.

Az önkormányzati listán a soron következő személy, aki beléphet Furó Judit helyére, az Tamási Zsolt. Az iskolaigazgató a Székelyhon érdeklődésére azt mondta, ő is most értesült a lemondásról, de mivel évzáróra készülnek, ráadásul születésnapja van, egyáltalán nem foglalkozott azzal a gondolattal, hogy elvállalja-e a tisztséget vagy sem. Kifejtette, alaposan átgondolja, és egyeztet az RMDSZ-szel is, majd ennek fényében határoz.