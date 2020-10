Új vezetői vannak a gyergyószentmiklósi kórháznak – ideiglenes kinevezéssel

A nagyobb vállalkozók irányába is nyitott az SZMVSZ

A vidéki, illetve a nagyobb vállalkozók irányába is nyitott az egykori Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége, amely ehhez igazodva mostanra nevet is változtatott. Mindemellett arról is beszámoltak, hogy átszervezik a szövetséget az utóbbi években megnövekedett taglétszámuk miatt.