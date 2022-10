Új városnegyedrész épül Sepsiszentgyörgyön

Mintegy kétszáz lakást és egy bölcsődét építenek Sepsiszentgyörgyön a csendőrlaktanya melletti területen, jelentette be csütörtökön sajtótájékoztatón Antal Árpád.

A város polgármestere rámutatott, a lakások egy részét az Országos Lakásügynökség (ANL) révén építtetik, ugyanakkor pályáznak a helyreállítási alapból szolgálati lakások építtetésére, ez utóbbiakat az egészségügyben és az oktatásban dolgozóknak ajánlják fel.

A tervek szerint készülnek négy és hat emeletes tömbházak, és egy emeletes beépített tetőterű társasházak. A városrendezési tervben parkolóhelyek és zöldövezet kialakítása is szerepel. Ezzel egyszerre több problémát is megoldanak, a terület rendezését, fiatalok lakhatási gondjainak enyhítését, és kiszolgáló infrastruktúra létrehozását. Antal Árpád szerint az új lakónegyed az épülő bölcsőde, a közelben levő óvoda és iskola miatt is vonzó lehet a fiatal házasoknak.