Új sportlétesítményt szeretnének Tusnádfürdőn

A sportcsapatok edzőtáborainak kiváló helyszíne lehet Tusnádfürdő, ha elkészül egy korszerű labdarúgópálya az ehhez tartozó sportközponttal – véli a város polgármestere. Az ehhez szükséges előkészületek része a megfelelő terület biztosítása is.

Tusnádfürdő polgármestere emlékeztetett, a fürdőváros ma már számos lehetőséget kínál a sportolók számára is, a több kategóriájú szálláshely, a természeti környezet, a wellnessközpont vagy akár a mofetta mellől viszont

A tusnádfürdői kemping mellett elterülő labdarúgópálya területének bővítése, korszerűsítése mellett egy olyan sportközpont létrehozására is szükség van, ahol a sportolók megfelelő színvonalú állapotfelmérése, felkészülésük nyomon követése is elvégezhető – indokolta a beruházás szükségességét Butyka Zsolt.

Butyka szerint a májustól szeptemberig tartó turisztikai főszezonon, illetve az év végén kívüli időszak turizmusát jelentősen segíthetnék Tusnádfürdőn a sportklubok edzőtáborai, ahogy ez évtizedekkel ezelőtt is történt, ezért is szükséges biztosítani ehhez a feltételeket. A jelenlegi labdarúgópálya egyrészt nem szabványos méretű, másrészt jelentős korszerűsítésre szorul.

Ez pedig egy korszerű labdarúgópálya és a már említett sportközpont, ezek nélkül hiába is számítanának a sportolókra.

A városvezető elmondta, idén azért borították be kísérleti jelleggel védőlemezekkel a pályát a tusványosi tábor idejére, hogy ez az első eső után tudjon megújulni. Ez lesz a követendő út akkor is, ha sikerül pályázati támogatást szerezni a beruházásra, és új, szabványos méretű pálya készül. Ehhez viszont

amelynek 50 méteres körzetében nem szabad építkezni – ismertette Butyka. Ezért most igyekeznek megtalálni annak a lehetőségét, hogy a Sólyomkő irányába bővíthessék a területet, és a sportközpont építésére is legyen hely. A tervezett beruházás finanszírozása érdekében vagy az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) vagy európai uniós támogatásért fognak pályázni.

Rossz állapotban a sportcsarnok is



Jelentősen leromlott az elmúlt évek során a több mint 15 éve a tusnádfürdői labdarúgópálya mellett épült sportcsarnok állapota is. Megsüllyedt az építmény alapja, így rések keletkeztek, a tető esőzések idején beázik, az ablakoknál pedig befújt a szél, tömítőhabbal kellett kitölteni a réseket. Ezért a polgármesteri hivatal most szakértői vizsgálatot kért, hogy a javítás, vagy az újjáépítés lenne a legmegfelelőbb a csarnok számára.