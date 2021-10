Új programot indít a Caritas, főként Hargita megyére fókuszálva

Szeptember 1-jén indult és 2023 novemberéig tart a program. Aztán még jöhet ráadásként öt év, amikor a résztvevő önkormányzatok hozzájárulásával folytatják munkát • Fotó: Haáz Vince

A cipőfűzést is meg kell tanítani

Kerezsi Hajnalka arról beszélt, hogy nagyon sok helyen például az egyik legalapvetőbb dolog hiányzik, a padló, amelyen a kicsi megtanul kúszni, mászni, ami a további fizikai is szellemi fejlődéséhez elengedhetetlen. Ahogy a cipőfűzést is négyéves korban kell megtanítani a gyereknek – tette hozzá a programvezető, aki elmondta, ezekben a közösségekben nem tudják, hogyan, miként neveljék a gyerekeket, ezért meg kell tanítani az anyáknak, hogy ne az ösztöneikre hallgatva, hanem tudatosan fejlesszék kicsinyeiket.

Iskola nélkül nem megy

A programismertető sajtótájékoztatón jelen lévő Laczkó Albert Elemér gyergyóremetei polgármester elmondta, több mint egy évtizede együttműködnek a Caritasszal, és most is szívesen kapcsolódtak a programhoz. Amint fogalmazott, bár a költségvetését tekintve kis projektről van szó, a hozadéka annál jelentősebb. Ugyanezt erősítette meg Sófalvi Szabolcs marosszentgyörgyi polgármester is, aki szerint

hiába aszfaltozzák le az összes utcát, vezetik be mindenhová az ivóvizet és csatornáznak, ha az embereknek nincs miből megélniük. Ezért nem a szociális segélyben, a tárgyi adományokban látja a segítséget, hanem az olyan szolgáltatásokban, amelyek által tudást szereznek az érintettek,

szakmai tanfolyamot végeznek, hogy munkahelyet találhassanak, a kisgyerekekkel pedig úgy foglalkoznak, hogy azok óvodába és iskolába járjanak. Mert tanulás nélkül nem megy, a szegénységet csak úgy lehet felszámolni, ha iskolába járnak a gyerekek, de ahhoz irányítani, nevelni is kell őket – hangsúlyozta a marosszentgyörgyi elöljáró.

HIRDETÉS

A szeptember 1-jén indult és 2023 novemberéig tartó, közel négymillió lejes program 85 százalékát a Norvég Alap, míg 15 százalékát a román állam fizeti. Két év után következik még öt év, amikor a programban résztvevő önkormányzatok hozzájárulásával folytatódik az elkezdett munka.