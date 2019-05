Új napközit és felújított népiskolát adnak át Lövétén

Az új napközi • Fotó: Veres Nándor

Lövétén is nagy szükség van a napközire, amely egyben segítség a szülőknek a munkavállalásnál is. A templom észak-nyugati szomszédságában, a plébánia felőli lépcső feljáratánál fekvő épületben ősztől harminc gyermek számára biztosítanak hosszabbított óvodai programot.

Megtekintettük a szemet is gyönyörködtető, a plébánia, valamint a Kisboldogasszony-templom környezetében található új napközit, illetve a felújított, és a helyi szükségleteknek megfelelő szerepeket betöltő épületegyüttest, a népiskolát.

Négyszáz négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik a kétszintes, tájba- és környezetbe illő épület. Ott jártunkkor már megérkezett a csoport- és hálótermek, valamint a kiszolgálóhelyiségek bútorzata, kulcsra készek a vizesblokkok – mutatta meg a Székelyhonnak Tódor Loránd, a projekt plébániai felelőse. Hétvégére elkészülnek a tereprendezési és gyepesítési munkálatok, valamint a játszótér. Átadás után szerzik be a működési engedélyeket, az étkeztetést a helybéli ingyenkonyha végzi majd.

Adódott a lehetőség, éltek vele. Reményként tekintettek rá – most megvalósult.

Minden fából készült, és mindenütt meghagyták a régi elemeket is.

a megyei és a helyi önkormányzat, a közbirtokosság, illetve cégek, magánszemélyek. A földszinten egybenyitható közösségi termeket rendeztek be, és mutatós kiállítófelületet kaptak az egyházközség becses értékei. Ugyanakkor turisztikai információt nyújtó iroda is működik majd az épületben.

Egyházközség-történeti tárlat



Egyházközség-történeti tárlatot rendeztek be a hajdani népiskola különálló szárnyában. A belépő elsőként Lövéte panorámaképét, Egyed József fotóját látja. Kiemelt helyet kapott Lönhárd Ferenc püspök portréja – az ő idejében és támogatásával jött létre a népiskola. Kiállították továbbá a Lövétét érintő eredeti okleveleket, Apafi Mihály-korabelieket és későbbieket is – részletezte Mihály János történész. Az interaktív falon képnézegetőt és nagyméretű LCD-képernyőt helyeztek ki. Két különálló térben láthatjuk egy valahai papi szoba berendezését, korabeli bútorzattal. A régi egyházközségi könyvtár néhány kötete is látható a könyvszekrényben. A sekrestyerészben megtekinthető a templom sekrestyéjének régi bútora, miseruhák, körmeneti és templomi lobogók, szakrális célokra használt textíliák, valamint a környék legszebb szentsírja, helyi nevén gyöngyös koporsó.