Új légi kapcsolat Magyarország és Székelyföld között

Megérkezett hétfőn délben Debrecenből Marosvásárhelyre az Aeroexpress Regional új magyar légitársaság járata, amely a tervek szerint hetente háromszor közlekedik szeptemberben és októberben teszt jelleggel. A gép hétfőn indult is vissza.

Mint minden repülőjáratot, amely első alkalommal érkezik egy repülőtérre, vízágyúval fogadták a Debrecenből felszállt, majd Marosvásárhelyen landoló „újdonságot” is. Somogyi-Tóth Dániel, az Aeroexpress vezérigazgatója, pilóta a Székelyhonnak a helyszínen elmondta, a járatot indulása előtt néhány nappal jelentették be, tehát arra számítanak, hogy lassan telnek meg a gépek utasokkal.

Ezzel szemben már a hétfői első úton is többen érkeztek családi és üzleti céllal is Marosvásárhelyre. „Arra nem számítunk, hogy télen is lesznek utasok, de jövő tavasztól szeretnénk bekerülni a rendszerbe, folyamatos járatokat működtetni” – tekintett a jövőbe az igazgató, hozzátéve, szeretnének még több régiót összekapcsolni, elérhetővé tenni a kis méretű, harminc személyes gépeikkel.