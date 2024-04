Új helyszínen lesz a székelyudvarhelyi Portéka

A hónap utolsó szombatján, a megszokottól eltérően nem a Városháza téren, hanem a Sétatéren lesz a helyi termelők és kézművesek vására. Mint ismert, több másik utca mellett a Városháza tér is le lesz zárva, ugyanis a csütörtökön kezdődő Hargita Ralinak ad otthont. Az új helyszíntől függetlenül a Portéka nyitvatartása nem változik, reggel 9-től 14 óráig lehet beszerezni a kosárba valót. Ez alkalommal a jövő vasárnapi anyák napjára is be lehet szerezni megszemélyesített ajándékokat.

