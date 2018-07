Nagyot nézni a kicsin

Több udvarhelyi épület makettje is megtekinthető a szerdán délben nyíló tárlaton • Fotó: Veres Nándor

Természetesen Erdély más részeiről is van látnivaló, többek között ilyen a miklósvári Kálnoki-kúria, az árokaljai Bethlen-kastély, a nagyenyedi kollégium, a Boncza-kastély, a dálnoki Gaál-kúria vagy a székelyderzsi erődtemplom is.

A tavaly kiállított makettek közül csak párral találkozhatnak ismét a látogatók, a többi újdonságnak számít – ígérte Fazakas, aki szerint azért is volt szükség a megújulásra, hogy a korábbi látogatóiknak is érdemes legyen visszatérni.

A kiállított makettek kiválasztását az is befolyásolta, hogy meglehetősen sérülékenyek, hiszen az alsó részük a Szejkefürdőn tervezett Mini-Erdély Park domborzatához lett igazítva, ezért könnyedén elhajolhatnak – jegyezte meg Fazakas.

A Székelyföldi legendárium csapata azt tervezte, hogy már idén megnyithatják a Szejkén tervezett Mini-Erdély Parkot, ezért is nem rendezkedtek be korábban a várban – magyarázta az ötletgazda. Végül a szejkei projektet a műemlékvédelmi engedélyek igénylése és a hátralévő munkálatok miatt jövőre halasztották. „A polgármesteri hivatal is felkért, hogy nyissuk meg a kiállítást a várban, de mi is fontosnak tartottuk, hogy az udvarhelyiek, illetve az ide látogatók megtekinthessék a maketteket” – mondta, hozzátéve, hogy jelentős turisztikai jelentősége van a kiállításnak.