Úgy fejlesztik ezentúl a marosvásárhelyi tanintézeteket, ahogy eddig is kellett volna

Ezentúl nem a szülők állják gyerekeik iskoláiban a szükséges javításokat – hangzott el a sajtóeseményen • Fotó: Haáz Vince

Arányos támogatás az iskoláknak

Mint azt Tamási Zsolt elmondta, megvalósítási tanulmányokra is tettek félre pénzt, hogy megtörténhessen az iskolaépületek manzárdosítása, bővítése vagy új sporttermek kialakítása, ahol indokolt. Úgy vannak ezek megfogalmazva, hogy

lehetővé tegyék esetenként a külső, uniós források beazonosítását és felhasználását, amennyiben lesz rá lehetőség.

„Az is fontos, hogy bekértük az elmúlt években történő kifizetéseket az iskolák irányába, hogy felmérhessük, hogy melyek azok az iskolák, amelyek háttérbe szorultak az elmúlt években, és arányossá tudjuk tenni a támogatást az intézmények felé” – világított rá Tamási Zsolt. Továbbá azt is eldöntötték, hogy

nem jár plusz pont azért, ha egy igazgató régóta pályázik fejlesztésekre az önkormányzathoz.

Lépéseket tettek annak érdekében is, hogy azok az épületkérdések is rendeződjenek, amikor az egyik iskola használja, de nem adminisztrálja az épületrészt, így sikerült rendezni azt, hogy a Bernády György Általános Iskola igazgatása alá került az az épületszárny, amelyet az Avram Iancu Szakközépiskolától vett használatba, és folyamatban van a Bolyai Farkas Gimnázium elemi osztályait befogadó épületnek a rendezése is – számolt be Tamási Zsolt.