Udvarhelyszéki népdalokkal készül az élő műsorra a Nyitnikék

November 22-én láthatjuk a Nyitnikéket a Duna Televízióban

Az előválogató során nem is érződött a lányokon a versengési láz, de most, az elődöntők közeledtével, komolyabban veszik a dolgot

Ezután már tudatosan kezdték építeni a szakmai fejlődésüket, a képzéssel pedig Kászoniné Fejős Gabriellát is megbízták. Az ő ötlete volt, hogy az együttest benevezzék a Fölszállott a páva vetélkedőre, amitől Tifán Csaba kissé idegenkedett, hiszen azt szerette volna, hogy a népdaléneklés fontossága maradjon meg bennük, ne a versengéshez térjenek vissza. Végül azonban rábólintott, hiszen belátta, hogy a lányok fejlődéséhez ez is hozzájárul.

Mint mondta, a lányok már első és második osztályos koruk óta énekelnek, gyakran jártak népdalvetélkedőkre, ahonnan rendszerint jó eredménnyel tértek haza. Ennek is köszönhető, hogy éleződni kezdett közöttük a versenyszellem. Végül

A Fölszállott a Páva új gyerekévada pénteken este indult, a Duna Televízió népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorának első adásából huszonnégy produkció jutott tovább, többek közt a székelyudvarhelyi Nyitnikék és a körtvélyfáji Szász Csanád László is.

Felkészítőik szerint már az élő műsorba való bejutás is jó eredménynek számít • Fotó: Erdély Bálint Előd

Tavaly nyáron találkozott először az együttessel Kászoniné Fejős Gabriella, aki már akkor meglepődött, hogy a lányok mennyire el vannak mélyülve a népzenében és a népdaléneklésben. Mivel a Cickom énekegyüttest is ő készítette fel a Fölszállott a páva vetélkedőre, volt annyi tapasztalata, hogy Nyitnikéket is javasolja a versenyre. A műsor célja egyébként az, hogy a szakma zsákutcáit elkerülve valóban követendő minőségi magyar népzenét és néptáncot mutassanak be.

Azt gondolom, hogy a tizenkét legjobb versenyző közé bekerülni egy óriási eredmény. Ez már egy nyeremény

– fogalmazott. Hozzátette, a gyerekeknek nagyon megterhelő az élő műsorra való felkészülés és az előadás, hiszen akkor, ott minden tökéletes kell legyen – erre csak egy esélyük van. A Fölszállott a páva élő adásai november 8-án kezdődnek, a Nyitnikéket pedig ugyanezen hónap 22-én láthatjuk. Erre udvarhelyszéki népdalokkal készülnek, Nemességgel fénylő címmel. Mentorként Kacsó Hanga Borbála, a vetélkedő felnőtt kategóriájának korábbi győztese támogatja az együttest.

A sajtótájékoztatón Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke elmondta, hogy intézményük anyagilag és népszerűsítés szintjén is támogatja a Nyitnikéket, hiszen a tagjai által székely-magyar identitásunk erősödik. Köszönetet mondott ugyanakkor a felkészítőtanároknak és a lányok szüleinek a befektetett munkáért. Kijelentette, napjainkban szükség van a pozitív példákra, akiket követni lehet, és ilyen a Nyitnikék együttes és felkészítőik is.

A lányok egyébként a sajtótájékoztató ideje alatt is iskolában voltak, hogy ne maradjanak le társaiktól a tanulmányaikkal.