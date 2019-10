Udvarhelyi és körtvélyfáji továbbjutók a Fölszállott a páva gyerekévadában

A Fölszállott a Páva új gyerekévada pénteken este indult, a Duna Televízió népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorának első adásából huszonnégy produkció jutott tovább, többek közt a székelyudvarhelyi Nyitnikék és a körtvélyfáji Szász Csanád László is, akikkel majd az élő adásban fogunk legközelebb találkozni.

• Fotó: Médiaklikk.hu/Váradi Levente

A továbbjutók közt találjuk a Maros megyei Körtvélyfája kis énekes tehetségét, Szász Csanád Lászlót is.

A péntek esti első válogatóban az énekes szólisták és énekegyüttesek, valamint a hangszeres szólisták és zenekarok legjobb produkcióit láthattuk, s ki is derült, hogy melyik tizenkét-tizenkét produkció jutott tovább az élő műsorba.

A gyerekek ezúttal is négy kategóriában – énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek – mérhetik össze a tudásukat. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence.

A kilenc éves kisfiú magyarói népdalokat énekelt a műsorban, azzal érdemelte ki a továbbjutást. Csanádról kiderült, családjától sem áll messze a népdal és az éneklés, édesapja még pocaklakó korában is énekelt fiának, így nem csoda, hogy a most kilenc éves fiú első perctől kezdve a népdalok, a népzene és a néptánc szerelmese.

• Videó: Fölszállott a páva

Amikor énekelek, azt érzem, hogy szabad vagyok és repülök

– mondta a műsorban a kisfiú.

Székelyudvarhelyi csapatnak is drukkolhatunk majd az élő műsorban, mégpedig három éneklő leányzónak. Csiki Zsófia, Deák Boglárka és Tifán Anna óvodás koruk óta énekelnek. Két évvel ezelőtt, a tanárnőjük fejéből pattant ki az ötlet, hogy mi lenne, ha összeállnának – így alakult meg a Nyitnikék, és jött létre egy szoros barátság. Amikor nem próbálnak, akkor is szívesen töltenek együtt időt. Játszanak, beszélgetnek, nevetgélnek, és nem titok, olykor előfordul, hogy még civakodnak is.