Soltész: az a felelősségünk, hogy legyőzzük a nyugat önzőségét

Az esemény szentmisével kezdődött, majd az egyház és a politikum képviselői jelenlétében megáldották és átadták az egykori lányneveldének, most pedig az általános iskolásoknak helyet adó épületet, a bejárást követően pedig ünnepi beszédek, szavalatok és kórusművek hangzottak el.

„Azért kell megállnunk, mert ha imádságként tekintünk a himnuszainkra, amivel Istenhez könyörgünk, akkor népünkért és nemzetünkért is könyörgünk.

Ha mi komolyan vesszük a könyörgést, akkor tenni is kell azért, hogy az megvalósuljon. Tenni kell a politikusoknak, egyházi vezetőinknek, tenni kell a pedagógusoknak is, és persze a fiataloknak is”

„Hogyha mindenki nem teszi oda a maga erejét, a maga tudását, és a maga feladatát nem végzi el, akkor ötven év múlva ki lesz ezekben az most megújuló és átadott épületekben?” – tette fel a kérdést az államtitkár. Szerinte

„Nem azért csábítják őket nyugatra, hogy rajtunk segítsenek, hanem mondjuk ki: modernkori rabszolgaságot végeznek. Elviszik legügyesebb és legtehetségesebb fiataljainkat, az ő munkaerejüket, az ő tudásukat használják ki. A fiatalok felelőssége, hogy ne fogadják el ezt a csábítást, mert sokszor ami csillog, az nem biztos, hogy igaz. Itt, a szomszéd utcában még a sár is tiszta, kint még a tiszta is sáros. Le kell győzni a kishitűséget, és éppen ezért kell a tudást erősíteni.

Nem véletlen, hogy a magyar kormány támogatásával sok-sok óvodát, iskolát építettünk, újítottunk föl, de ezeket meg is kell tölteni. A pedagógusoknak, szülőknek és az egyháznak óriási a felelőssége, ezt a felelősséget föl is kell vállalni. Ha a keresztény hitet megőrizzük és továbbadjuk, akkor az is azt a felelősséget segíti”