Búcsújáró jogot is kaphat a Nyúlád-tetőn épülő oltár

Bálint Elemér Imre oroszhegyi polgármester megkeresésünkre elmondta, hogy a munkálatok az elképzelés szerint haladtak, így mostanra nemcsak az oltár készült el, hanem a tereprendezés is megvalósult. Az építmény mellett sétányokat, zöldövezetet alakítottak ki, ugyanakkor pihenőpontok is lesznek.

Tervezik továbbá azt is, hogy kisebb tereprendezési munkálatokat végeznek a közelben lévő Urusos kútnál is.

Betiltott búcsújáróhely

„Botrányos dolgok,” verekedések történtek a helyszínen, ezért tiltatta be Batthyány Ignác püspök 1783-ban a búcsúkat az Oroszhegy határában lévő Nyúlád-tetőn, ahol akkor egy a középkor óta létező kápolnát is lebontatott – derül ki a korabeli dokumentumokból, amelyekről Kovács Árpád helyi művészettörténész beszélt korábban portálunknak. A helyiek és a környékbeli települések lakói ugyanakkor továbbra is ellátogattak a helyszínre áldozócsütörtökönként. Ezért is döntötte el a község jelenlegi vezetősége, hogy szabadtéri oltárt készítenek ott,