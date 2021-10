Udvarhelyszék megmozdult: 558 nagykövet vett részt a jubileumi akción

Szejkefürdőn, Orbán Balázs sírhelye közelében egy újabb székelykapu felállításáért futottak a nagykövetek • Fotó: Erdély Bálint Előd

A gyűjtőakció történetében először most biciklis nagykövetek is csatlakoztak, ráadásul igen jelentős létszámban: 162 személy, vagyis a nevezők közel egyharmada két keréken gurult futás helyett az általa képviselt szervezetért.

A legtöbb szervezet elérte a célösszeget, sokan meg is haladták azt, sőt, van olyan is, amelyiknek a megvalósítandó projektre számított költség négyszeresét sikerült begyűjtenie.

A legutóbbi adatok szerint vasárnap délig a felajánlások összege elérte a 480 ezer lejt, amiből 427 ezer lejt már be is fizettek a támogatók, tudtuk meg Csáki Rozáliától, az SZKA ügyvezető igazgatójától.

A felajánlások mintegy 65 romániai településből érkeztek, de külföldön élők is támogatták, felajánlások érkeztek többek között Svájcból, Hollandiából, Dániából, Magyarországról, Németországból, Franciaországból, Izraelből, Kanadából is – sorolta Csáki. Érdekességképpen azt is kiszámolták, mekkora távot vállaltak be a nagykövetek: az összeadott távok több mint 4390 kilométert tesznek ki. Az SZKA statisztikáiból az is kiderül, hogy a nagykövetek 53%-a nő, 47%-a pedig férfi volt, továbbá, hogy a legfiatalabb kétéves volt, a legidősebb nagykövet pedig 77 évet töltött.