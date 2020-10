Udvarhelyi Média Kft.: perre megy az ügy, hétszázezer lej a tét

Túl sokba került, megbosszulja magát a volt médiavállalkozás • Fotó: Barabás Ákos

Székelyudvarhely polgármesterének júliusig kellett megneveznie: ki a felelős a város ért – (kamatokkal együtt) több mint 700 ezer lejre rúgó – kárért. Az Udvarhely nevű napilapot kiadó Udvarhelyi Média Kft.-ről van szó, amelynek

a törzstőkeemelésére az akkori önkormányzati testület több ízben is rábólintott, ezzel mintegy 500 ezer lejjel károsítva meg a várost.

A 2016-os számvevőszéki vizsgálat nyomán a Hargita Megyei Törvényszék Gálfi Árpád polgármestert jelölte meg a pénz behajtására. Az elavulási határidőn belül a polgármester a törvényes előírásoknak megfelelően és a számvevőszék döntésének kötelező előírásai alapján

polgármesteri rendelettel megállapította a kár nagyságát és a károkozásért felelősök körét.

Mivel a kár okának alapját tanácsi határozatok alapján jóváhagyott törzstőke-emelés képezi, így a döntésben résztvevőket nevesítette a rendelet:

azokat az akkori önkormányzati képviselőket, akik elfogadták a határozatot, az akkori polgármestert, valamint az Udvarhelyi Média Kft. ügyvezetőjét.

Az érintettek azonban a rendelet megsemmisítését kérve bírósághoz fordultak – tudtuk meg Zörgő Noémitől. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának sajtószóvivője hozzátette:

a polgármesteri hivatal is bírósági úton kezdeményezett kereset alapján kárvisszatérítési követelést.

„Jelenleg a bírósági ügyek kezdeti fázisaiban vagyunk, így további részletekről csak az ügyekben meghozott döntések után tudunk szolgálni” – tette hozzá az illetékes. A kármegtérítés tehát hosszadalmas folyamat lesz.

Mindenki bűnhődjön?

Az ügy fontos adaléka, hogy a polgármesteri rendeletben megnevezettek a 2012 és 2016 között mandátumban lévő önkormányzati képviselő-testület teljes egészét is behívták a perbe: tehát azokat az EMNP-s és MPP-s tanácsosokat is, akik mindkét törzstőke-emelésnél elutasítóan (nem-el) szavaztak, többek között Gálfi Árpádot is, aki akkor az MPP színeiben volt önkormányzati képviselő. A helyzet visszásságát továbbá az is fokozza, hogy az akkori testületi tagok egy része 2016-ban is mandátumot nyert.

Valakinek így is, úgy is fizetni kell

Mint azonban kiderült: a „vétkesek” megnevezését nem lehetett elkerülni. Gálfi minden más lehetőséget kihasználva igyekezett a helyi költségvetés számára a kárként megítélt összegeket visszatéríteni: első lépésben az Udvarhely Média Kft. csődeljárása során a felszámolás révén remélte az ügy megoldását, de 2020 tavaszán (a csődeljárás befejezésekor) a csődbiztos is jelezte, hogy ezen összegeket nem lehet felszámolás alapján visszaszerezni.

Csak kimondottan anyagi felelősségi eljáráson lehet megtéríteni a várost ért kárt, a polgármester tehát, más lehetőség hiányában, kényszerhelyzetben meg kellett hozza ezt a döntést

– elevenítette fel az előzményeket a sajtószóvivő.

Mint ismeretes: a város fő hitelutalványozójaként, kár esetén a polgármesternek kellene megtéríteni a várost ért kárt, azaz Gálfi Árpádnak kellett volna visszafizetnie a 700 ezer lejes összeget.