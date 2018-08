Tűzifa a gyergyói otthonnak testvérvárosi kenyerből

Több mint ezer cipó a téli tüzelőért • Fotó: Gáborné Hegyesi Edit

Augusztus 10-én kelt útra a három zsák gyergyói búza, külön erre az alkalomra szőtt zsákokban, az Agromec, az Aranykalász mezőgazdasági társulás és Len Emil szentmiklósi alpolgármester adományaként. Békésig szállították, hogy ott a Magyarittabén, Hegyközkovácsiban termett búza lisztjével összekeverve elkészíthessék a Testvérvárosok kenyerét. Hagyomány immár az, amit évekkel ezelőtt három békési család álmodott meg, hogy

testvértelepülésekből származó búzákat összeőrölnek, belőle cipót készítenek, és azt árusítják az új kenyér ünnepén, augusztus 20-án.

Céljuk pedig az volt, hogy jótékonyságra ösztönözzék a helyieket, ezáltal pedig a gyergyói Szent Anna-otthonban lakó gyermekek életén könnyítsenek. Ugyanakkor lisztadományt is gyűjtenek Szent István napja körül, ami szintén Gyergyószentmiklóson köt ki, kenyér lesz majd belőle az otthonban élő gyermekek asztalán.

Gyűl az adományliszt

Idén a békési Öreg Gábor az önkormányzattal, a táncegyüttessel és önkéntesekkel közösen bonyolítja a Testvérvárosok kenyere rendezvényt. Amint beszámolt, „gyűl a liszt is folyamatosan, 15–20 mázsa van már, de még ajándékoznak hozzá”. A Testvérvárosok kenyere kapcsán elmondta, pénteken 440, vasárnap 230 darab kelt el a cipókból, egyenként 200 forint (mintegy 2,8 lej) az ára, de van, aki többet ad érte. Összesen 1200 cipóval számolnak, ennyit terveztek árusítani az önkéntesek segítségével.

Az augusztus 20-i ünnepi kenyérszegésre gyergyószentmiklósiak is kiutaztak. A Vaskertes iskola diákjaiból, a Gyergyói Fúvószenekar tizenöt tagjából, néhány hivatali alkalmazottból és helyi rendőrökből álló küldöttség fellépéseken, sportrendezvényeken szerepel – tudtuk meg Len Emil alpolgármestertől.

Nő az adakozókedv



Szeptemberben hozzák majd a cipók árából gyűlt pénzadományt, amellyel a Szent Anna-otthon téli tűzifájába pótolnak bele – tudatta Öreg Gábor. És akkor szállítják az ajándéklisztet is. Arról is szólt, hogy nyolc-tíz éve jár Gyergyószentmiklósra, folyamatosan támogatva az otthont. Az évek teltével az adományozókedv is nőtt, mondhatnánk, hiszen arról is beszámolt, hogy a békési segítség immár Kászonig is elér, kászoni gyermekeknek ruhaneműt visznek ajándékként a békésiek kezdeményezésére.