Tusványos32: több mint szabadegyetem, több mint fesztivál

Háborúról és békéről, autonómiáról, energiapolitikáról és megannyi más időszerű témáról lesz szó a 32. kiadásához érkező Tusványoson július 18-23. között. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke idén is beszédet mond a nagyszínpadon a szabadegyetem A béke ideje mottójához kapcsolódva. Az előadások mellett koncertekre is várják a látogatókat, a színpadon olyan zenekarok lépnek fel mint a Magna Cum Laude, a Quimby, a Vad Fruttik, Péterfy Bori, a Republic, és az Ismerős Arcok.

„Ehhez tartjuk magunkat idén is, ebben az évben is számos romániai és magyarországi politikust várunk a táborba” – tette hozzá. Továbbá változatlanul az a szándékuk, hogy egymás mellé ültessenek olyanokat, akik esetleg különböző nézeteket képviselnek a politikai életben, így lesz A béke ideje Tusványoson, ezzel is kapcsolódnak az idei mottóhoz. Az előadások, kerekasztal-beszélgetések pedig igazodnak a politikai trendekhez, aktuálpolitikai helyzetekhez.

A biztonságpolitika is kiemelendő téma lesz, a szomszédos országban zajló háború teszi időszerűvé. Így a háborúról is szó lesz több előadáson, annak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális hatásairól.

Neves meghívottak

Magyarország kormánya részéről többek között meghívták Csák János kultúráért és innovációért felelős minisztert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, Nagy István agrárminisztert, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert, Lantos Csaba energiaügyi minisztert, Tuzson Bence kormányzati államtitkárt (jövendőbeli igazságügyi minisztert), valamint Potápi Árpád János államtitkárt.

Korábbi romániai miniszterek, államtitkárok is jelen lesznek, többek között Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Tánczos Barna, Cseke Attila és Hegedűs Csilla is. Külföldi előadók is szerepelnek a meghívottak között, jelen lesz például Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök. A román politikusokat is meghívtak, például Marcel Boloș liberális pénzügyminisztert, Viorel Hrebenciuc korábbi parlamenti képviselőt, Dumitru Lăcătușu történészt, továbbá olyan transzilvanistákat, akik a román-magyar párbeszéd hívei, és rendszerint részt vesznek a táborban.