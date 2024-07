Tusványos alapítói: minden 1989. december 29-én kezdődött

Németh Zsolt és David Campanale is jelen volt 1989. decemberének 29. éjjelén, amikor Sántha Attila költő kézdivásárhelyi lakásán eldőlt, hogy felhívással fordulnak Magyarország, Románia és Európa fiataljaihoz jövőképük megváltoztatása érdekében

– tekintett vissza a kezdetekre Németh Zsolt.

Akkor és ily módon alapozták meg a Bálványosi Szabadegyetemet, amely, miután kinőtte a települést, Tusványosi (tusnádfürdői) szabadegyetemként folytatta sikerútját.

Tamás Sándor háromszéki tanácselnök is felelevenítette Németh Zsolttal való barátsága kezdeteit, amely Bethlen István egykori miniszterelnök 1994-es budapesti újratemettetésétől datálódik és amely a politikai fősodortól függetlenül maradt meg mindmáig.

Németh Zsolt: benne volt a levegőben a jobboldal megerősödése

Németh Zsolt a magyar és európai politika hangsúlyos témáira is kitért. Mint mondta, már évek óta benne volt a levegőben, de most észlelhető a jobboldali irányítottságú parlamenti frakciók megerősödése az Európai Parlamentben (EP), erre fókuszálja a gondolkodást a rendezvény idei mottója is („Jobb pályán!”).