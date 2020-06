Turizmus: információkra és vendégekre várva

Noha már tervezik az emberek, hogy hová utaznának idén nyáron, illetve a szállásadók is várják a vendégeiket, egyelőre nem sok minden történik azon kívül, hogy kivárnak. Mondjuk ez nem is csoda, szinte senki nem tud semmi biztosat.

Sokan azért választják a külföldi desztinációt, mert úgy vélik, ott többet kapnak a pénzükért • Fotó: Balázs Attila/MTI

„Figyelem a híreket, várom, hogy valami pontosabbat közöljenek. Eddig is takarítottunk és fertőtlenítettünk, ez számunkra nem újdonság, de annál többet, hogy ezt kötelezővé tették, nem tudunk” – fogalmazott Zsigmond Erika.

Az utazási irodák abban bíznak, hogy június 16-tól tájékozottabbak lesznek, ami az idegenforgalmat, annak lehetőségeit illeti. Kelemen Barna marosvásárhelyi vállalkozó szerint

az emberek már nagyon várják, hogy utazhassanak.

„Az utóbbi négy-öt évben nagyot fejlődött a turizmus, egy évben akár kétszer, háromszor is elutaztak valahová, a hosszabb nyári pihenés mellett még kisebb időtartamú utazásokat is tettek az emberek. Most ezzel a bezártsággal felértékelődött a szabadság, az, hogy oda mehettek, ahová akartak és akkor, amikor akartak” – hangsúlyozta az idegenforgalmi szakember, aki azt is elmondta,

az utazási jegyek miatt ugyan sokan választanak hazai úti célt, de még mindig a külföldi lehetőségekre várnak a legtöbben, mert az ár-érték arány a hazai turizmusban még mindig nem felel meg az elvárásoknak.

A reklámja sem megfelelő a romániai turizmusnak – véli Zsigmond Erika, aki szerint itthon is több árkategória közül lehet választani. „Külföldön azért olcsó, mert az olcsót választjuk. De a román tengerparton is lehet például több lehetőség közül választani. Nem értem, miért csak a rosszat halljuk mindig, ha itthoni utazásról beszélünk” – így a parajdi panziós.

Kelemen Barna szerint a minőséggel nincsenek a legtöbben megelégedve, ezért mennek inkább Görögországba, Törökországba, ahol szinte annyiért, mint itthon, sokkal jobb körülmények között nyaralhatnak.

Azok viszont, akik mégsem mennének idén külföldre, olyan kisebb üdülőközpontokat választanának, ahol pihenni lehet, esetleg a természeti látványosságokat csodálni. Szabó Erika például szívesen utazna családjával olyan településre, ahol helyieknél szállhatna meg, helyi ellátást kaphatna. „Például Kőrispatakra mennénk, ahol a környéken biciklizhetnénk, sétálhatnánk, ott ebédelnénk és ajándéktárgyakat is onnan vásárolnánk” – mondta a marosvásárhelyi családanya.