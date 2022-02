Türelemjáték a jégen

Noha már elkezdett olvadni a zeteváraljai víztározó befagyott felszíne, akad, akit ez nem riaszt el attól, hogy kedvenc kikapcsolódásának, a lékhorgászatnak hódoljon. A szezon utolsó napjait igyekszik kihasználni a zetelaki Kalapács Sándor (Pele) is, aki a maga által összeállított kuckójában ülve, a hideggel és a szitáló esővel dacolva kedden sorra fogta ki a dévérkeszegeket a tóból. Az orosz mormiskázás nevű horgászmódszerről, tapasztalatairól mesélt a horgász, akit elkísértünk.

elsősorban a víztározó szélén érdemes vigyázni, hiszen ott törhet be legkönnyebben a jég, a parttól távolabb már – vagy inkább még – nincsenek ilyen gondok.

Enyhe szél, ugyanakkor hideg időjárás, szitáló eső és lassan felszálló köd fogadta azokat, akik kedden hajnalban a zetelaki víztározóhoz érkeztek. A tó, korábban jól befagyott felszíne már olvadásnak indult, amit a jégen megjelenő nagy pocsolyák is jeleztek. Erre a jégre léptünk rá a horgászni készülő zetelaki Kalapács Sándort elkísérve, aki már az elején ragaszkodott, hogy Pelének hívjuk, hiszen mindenki úgy ismeri. Ő magyarázta el, hogy

Így ő még ott maradhat, ha másoknak már pakolniuk kell. Különösen büszke volt arra, hogy bár a szezon alatt végig a gátnál hagyta a kis kunyhót, azt mégsem rongálta meg senki – néhány horgász olykor kölcsönveszi ott tárolt eszközeit, de azokat sértetlenül vissza is teszik, így sosem hiányzik semmi.

Pele nem vesztegette az időt, hamar a megfelelő helyszínre vonszolta a kis kuckót, majd speciális fúrót ragadva léket vágott a jégen. Ekkor magyarázta el, hogy tapasztalatai szerint fagyos időben nyolc-tíz centiméteres jég is elbírja az embert, most azonban több mint húsz centiméter mélyre ment a fúró. Hozzátette, ez nem is baj, hiszen a felsőbb rétegek már olvadni kezdtek. Szerinte egyébként, ha marad a jelenlegi időjárás, akkor még legtöbb egy hétig lehet biztonságosan közlekedni a jégen.

Mormiskázás

Két kis, részben saját készítésű elasztikus horgászbotot vett elő, amelyekről elmondta, senkit se tévesszen meg a méret, hiszen ezekkel már 3,5 kilogrammos csukát is emelt ki a vízből a téli időszakban. Azért rövidek a botok, hogy kényelmesebb, praktikusabb legyen a horgászat. Egyik botra pedzőt szerelt, hogy azzal a hagyományos lékhorgászatot mutassa be – csaliként szúnyoglárvát, földigilisztát használva.