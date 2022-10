Túlmutat az álmokon az eredmény: Tamás Csaba ismét dobogós lett a Nemzeti Vágtán

Előbb az Epona Spanyol Lovasiskolában, majd a Bábolna Nemzeti Lovasiskolában is diplomát szerzett, ugyanakkor lovasedzői végzettsége is van.

Most a téli szezonra készülnek amikor díjugratásban fog versenyezni, aztán jövőre újra a Székely Vágtán indulnak, ahonnan reményei szerint ismét sikerül kvalifikálnia magát a Nemzeti Vágtára. Addig sem unatkozik, hiszen a díjugratás mellett lovardát is üzemeltet Magyarországon, tanítványai is vannak, akiknek edzéseket tart, ugyanakkor saját magát is folyamatosan próbálja képezni, mindennapjai része a lovas sport és a lovaglás.

Egyelőre nem tervez haza jönni, jelenleg életvitelszerűen Magyarországon él, de mindig szem előtt tartja, hogy honnan indult, büszke és hálás. Beszélgetésünket is úgy fejezete be, hogy megköszönte a támogatást Farkaslaka községnek. „Bárki, aki kijött, és akár csak egy tapssal is ösztönzött, illetve aki az interneten követte az eseményeket, és ott bíztatott, mindenkinek köszönöm a mellémállást.”