Továbbra is tele az intenzív osztályok Hargita és Maros megyében

Változatlanul négyszáz fölött alakul a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma Hargita megyében, Maros megyéken viszont már az 550-et is meghaladta ez az érték. A Covid intenzív terápiás (ATI) osztályok minden kórházban tele vannak. A betegek többsége kritikus vagy súlyos állapotban van, és továbbra is sokan szorulnak légzéstámogatásra.

Közel ötven pácienst kezelnek a a csíkszeredai kórház belgyógyászati osztályán • Fotó: Veres Nándor

Hargita megyében kevéssel csökkent a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt héten: míg múlt kedden 410 személy volt beutalva az egészségügyi intézményekbe, keddre 405-re csökkent ez az érték. Az intenzív osztályok viszont továbbra is tele vannak, és a betegek többsége súlyos állapotban van. Maros megyében ezzel szemben növekedést jegyeztek: bár múlt héten is arról számoltunk be, hogy soha nem látott számú koronavírusos beteg szorult kórházi ellátásra, a számok keddre tovább nőttek, a múlt keddi 466-ról 565-re.

Hargita megyei adatok

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 173 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst ápoltak kedden, közülük 133-an szorultak oxigénnel történő légzéstámogatásra – tudtuk meg Kiss Edit sajtószóvivőtől. Az intézmény Covid intenzív terápiás (ATI) osztálya továbbra is tele van, tíz beteget kezelnek ott. A legtöbb, 47 páciens a belgyógyászati osztályon van, de sok pácienst ápolnak a fertőző betegségeket kezelő (34) és a tüdőgyógyászati osztályon is (36). A gasztroenterológiai osztályon 15, a neurológián kilenc, a gyermekosztályon pedig egy kiskorút kezelnek.

A kórházba beutalt betegek 84 százaléka nincs beoltva.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban kevesebb, 143 igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst kezeltek kedden Zörgő Noémi sajtószóvivő elmondása szerint. Mint részletezte, közülük mindössze négyen rendelkeznek enyhe tünetekkel, a többség, vagyis 139 páciens középsúlyos- vagy súlyos állapotban van. Az intenzív osztály ebben az intézményben is tele van, az ott kezelt 10 beteg közül hatot intubáltak. Az oxigénnel történő légzéstámogatásra szorulók száma az osztályokon is nagyon magas, 83-an vannak ebben a helyzetben. A kórházba beutalt 143 fertőzött közül mindössze 13-an vannak beoltva, ami a páciensek mindössze kilenc százalékának felel meg.

Noha a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban már a múlt héten is meghaladták a hivatalosan jóváhagyott ágyak számát, azóta tovább nőtt a betegek száma: kedden 48 igazoltan koronavírusos személyt kezeltek az intézményben, az intenzív osztályon pedig a jóváhagyott kettő helyett már öt személyt ápoltak

– számolt be megkeresésünkre Fülöp Enikő kórházmenedzser. Hozzátette: öten kritikus állapotban vannak, és a bennfekvők több mint fele a betegség súlyos tüneteit tapasztalja. Oxigénes légzéstámogatásban összesen 39-en részesülnek az oxigéngenerátorukon keresztül vagy palackos orvosi oxigén segítségével.

Adományok Maros megyének

A Maros Megyei Klinikai Kórházban – mint Gáll Boglárkától, az intézmény sajtószóvivőjétől megtudtuk – az elmúlt héten nem volt szükség a meglevő ágyak növelésére, továbbra is 225 helyet biztosítanak a koronavírussal fertőzött személyek számára. Ebből tíz az intenzív terápiás osztályon található, és folyamatosan foglaltak.

Kedden kora délután a kórházban 198 orvosi felügyeletre szoruló fertőzött volt beutalva. A megyei kórház udvarán van elhelyezve továbbá az a mobil intenzív terápiás autó is, amelyben szintén van 7-8 ágy, de ezt egyelőre nem üzemelték be.

Az elmúlt napokban a Maros Megyei Klinikai Kórház 4 lélegeztetőgépet, 200 noninvazív lélegeztetéshez szükséges maszkot és 300 doboz Favipiravir gyógyszert kapott adományként a magyar kormánytól. A nagylelkű támogatásnak köszönhetően emellett a Maros Megyei Sürgősségi Kórház is 4 lélegeztetőgéphez, illetve 200 CPAP maszkhoz és 300 doboz Favipiravir gyógyszerhez jutott. A szászrégeni Dr. Eugen Nicoara Városi Kórház 2 lélegeztetőgépet, 30 CPAP maszkot és 100 doboz Favipiravir gyógyszert vehetett át, a segesvári városi kórház egy lélegeztetőgépet, 100 doboz Favipiravir gyógyszert és 30 CPAP maszkot, a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Városi Kórház pedig egy lélegeztetőgépet, 100 doboz Favipiravir gyógyszert és 50 CPAP maszkot.