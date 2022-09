Tovább épülhet a felüljáró

Döntött a Hargita Megyei Törvényszék, elutasítva a csíkszeredai vasúti felüljáró szomszédságában található házak tulajdonosainak kérését, hogy az újjáépítési munkálatokat állítsák le a bírósági eljárás befejezéséig. Az építkezési engedély érvénytelenítése érdekében kezdődött per folytatódik, de az építő is tovább dolgozhat.

A legkritikusabb ponthoz érkezett szerdán az a per, amelyet a csíkszeredai vasúti felüljáró újjáépítésének módja ellen tiltakozó szomszédok kezdeményeztek. A korábbi két tárgyaláson ugyanis nem vitatták meg a panaszosoknak az építkezési engedély felfüggesztésére, ezzel pedig a munkálatok leállítására vonatkozó kérését. Ez most megtörtént, a felperesek ügyvédje több indokot is felsorolt, amelyek miatt szerintük az építkezést le kellene állítani, amíg az építkezési engedély érvénytelenítése érdekében indult perben ítélet nem születik.

Az ügyvéd úgy értékelte, a törvényesség látszata mellett a város lebontja az építményt, és újat épít helyette, kibővítve a kerékpárúttal, így a felüljáró szélesebb lesz a korábbinál, megkárosítva ezzel a szomszédokat. Emlékeztetett, hogy a legközelebb lakó hölgy nem tud majd autóval beállni az udvarára, ezzel tulajdonjoga sérül, ugyanakkor a szélesebb felső rész eltakarja majd a házát is.. Hozzátette, mivel a tartószerkezet 25 centiméterrel szélesedik, új építkezésről van szó a törvény szerint, erre pedig más előírások vonatkoznak, új építkezési engedélyt kellene kiadni.