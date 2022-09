Korodi: hat városlakó önös érdekből akarja egy egész város életét ellehetetleníteni

A csíkszeredai vasúti felüljáró újjáépítése kapcsán a szomszédok részéről felmerült kifogások egy részét per nélkül, párbeszéd útján lehetne rendezni, de vannak teljesíthetetlen igények is – ismertette hétfőn Korodi Attila. Csíkszereda polgármestere szerint a városvezetés a törvényeket betartva járt el a munkálatok előkészítése és kivitelezése során.

Kitért arra is, hogy a város még érvényben levő mobilitási tervének elkészítésekor, ezelőtt hat évvel több mint 6600 gépjármű haladt át a hídon egy nap alatt, és több mint 3400 gyalogos. Ugyanakkor 400 olyan cég van a nyugati ipari övezetben, amelyeket közvetlenül a felüljárón át lehet elérni. A munkálatok előzményeiről elmondta,

A vasúti felüljáró mellett találkozott hétfőn a sajtóval Korodi Attila polgármester, aki a munkálatok leállítását bírósági úton kezdeményező szomszédok kifogásai kapcsán több, eddig el nem hangzott pontosítással is szolgált. Mint emlékeztetett, hat szomszéd döntött úgy, hogy bírósági úton keresnek megoldást szakmai kérdésekre, amelyek megoldása szerinte sokkal gyorsabban megtörténik, mint ahogy egy bíró azt el tudná dönteni.

Olyan problémákkal szembesülünk most a bírósági eljárás során, amely egy szűk szomszédság érdeke, amely lehet őszinte, de ha keresetet nyújtottak be, és ezt nem előzte meg egy olyan egyeztetés, ahol elmondják azt a néhány kérdést, amelyet leírtak, azt a látszatot kelti, hogy itt egy kicsivel több érdek van. Egy olyan híd építését akarják leállítani, amely a közösséget szolgálja, amelynek hosszú távon komoly szerepe van a város fejlesztésében

Kitért arra is, hogy a lakók szerint új híd épül, ezért új engedély kellene, és olyan dolgokat várnak el a városvezetéstől, mintha új hidat építenének. Ez egy felújítás, az építkezéseket szabályozó törvények betartásával zajlik, nem kellett külön bontási engedélyt kérni, mert nem egy új épület készül – reagált a keresetben megfogalmazott egyik kifogásra. Hozzátette, nincs szükség leárnyékolási tanulmányra, ahogy a lakók kérték, mert a híd felújítása zajlik, de a fény átjutását biztosítani lehet a hangszigetelő paneleken.

– érvelt. A szennyvízhálózat építése már nehezebb, mint mondta, a Harvíz Rt. regionális szolgáltató eddig kétszer próbálta az elmúlt öt évben a vasútvonal alatti átfúrással áthozni a csatornát, de a fúrás akadályba ütközött. Ezért a küszöbön álló, következő nagyberuházás része lesz ez is – ígérte.

– erősítette meg. Emlékeztetett, a lakók jelzésére tervmódosítás történt, hogy ne legyen túl közel az építmény a házakhoz, így 30 centiméterrel lesz keskenyebb mindkét oldalon. Arról is biztosított mindenkit, hogy az autókkal történő behajtást nem korlátozzák a változások. Kifejtette,

minden hónap, amely eltolja a híd átadásának pillanatát, nemcsak a város költségvetésének, hanem a felüljárón túl működő cégeknek is komoly veszteségeket jelent, és hat városlakó önös érdekből akarja egy egész város életét ellehetetleníteni.

„Mi most is azt kérjük, amit ők elfelejtettek, a bírósági eljárás előtt a közigazgatási perrendtartás szerint kérjék, hogy ha tudunk korrekciókat végezni, műszaki megoldásokat elfogadni, azt tegyük meg. Úgy gondolom, a bíróságnak nem technikai részletekről kell döntenie, hanem arról, hogy valaki törvényt szegett-e vagy nem. Ahogy a tűzoltóság és az építési felügyelőség is ellenőrizte, az építkezés a jogszabályok betartásával zajlik” – húzta alá Korodi Attila.