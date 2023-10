Tolódhat a tanügyben az idén kiharcolt prémiumok folyósítása

Késhet az oktatási rendszerben a nyár eleji általános sztrájk során kiharcolt prémiumok folyósítása. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei vezetőjének értesülése szerint a prémiumokat csak novemberben kapják majd meg az oktatási rendszerben dolgozók. Molnár Zoltán arról is beszélt a Székelyhonnak, hogy az új, egységes bértörvény-tervezet oktatási rendszerre vonatkozó része a szakszervezet elvárásainak megfelelően alakul.

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) Maros megyei vezetője a Székelyhonnak elmondta, noha erről hivatalos bejelentés még nem történt, értesülései szerint csak novemberben kapják meg az oktatási rendszerben dolgozók a prémiumokat. Erről a szakszervezet vezetőinek a nemrégiben megtartott bukaresti találkozóján értesült, ott jelentette be ezt a FSLI elnöke.

Molnár Zoltán ugyanakkor arról is beszélt, hogy az új, egységes bértörvény is a szakszervezet elvárásai szerint alakul, de a kisegítőszemélyzet fizetése esetében gondok lehetnek még a kormánytól kapott ígéretek betartásával, ugyanis

– vélekedett a tanügyi szakszervezet képviselője.

Új bérszorzók

A készülő egységes bértörvény-tervezettel kapcsolatban Molnár Zoltán elmondta, hogy a szakszervezet már több alkalommal is konzultált ez ügyben a kormány képviselőivel. „Volt több találkozó a nyár folyamán és ősszel is, és úgy néz ki, hogy a tanügyminisztérium azt a változatot küldte el a kormány felé, amely a szakszervezeti munka eredményeképpen jött létre, tehát amelyet a szakszervezet kért és elfogadott” – fogalmazott az érdekvédelmi tömörülés Maros megyei vezetője. Azt is elmondta, hogy