Több száz kutya vonul fel a hétvégén Bodokon

Augusztus 17-18-án a kutyabarátok és ebtenyésztők közösségének örömére nagyszabású kutyakiállításnak és -versenynek ad otthont Bodok község: három versenykategóriában külön-külön közel 300 kutya mérettetik meg rangos zsűri előtt.

Bodor Tünde 2024. augusztus 16., 15:462024. augusztus 16., 15:46 2024. augusztus 16., 15:472024. augusztus 16., 15:47

Ha két hete a lovak voltak a főszereplők Bodok községben, most a kutyák vendégeskednek a háromszéki település futballpályáján. A Kovászna Megyei Ebtenyésztő Egyesület által már augusztusi hagyományként megszervezett Winner Dog Show nyolcadik kiadását is megérte, és úgy látszik, évei számával a híre is nő:

idén 14 országból neveztek kutyás gazdik, ez rekord a külföldiek jelenlétét tekintve

– mondta Kerekes Károly, az egyesület elnöke.

Egy rettenthetetlen kaukázusi juhászkutya Fotó: www.achcovasna.ro

„Meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt egy nappal, de már eddig is nagy számban jegyeztünk benevezőket Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, Magyarországról, Litvániából, Hollandiából, de Ukrajnából, Németországból, Szerbiából és Olaszországból is” – jegyezte meg Kerekes.

A szombati országos versenyen és a nemzetközi megmérettetésen, illetve a vasárnapi nemzetközi versenyen külön-külön közel 300 kutya vonul majd fel.

Hirdetés A zsűribe sikerült neves bírákat megnyerni, idén Németországból is eleget tettek a szervezők meghívásának, de a román bírák is elismertek külföldön: most Jochen Eberhardt (Németország), Harsányi Péter (Magyarország), Herczegh Gabriella, Dagmar Klein, dr. Molnár Zsolt és Augustin Ionescu (Románia) alkotja a zsürit. Ők fogják kiválasztani a tíz kategória nyertesét és a nagy győztest, aki megkapja a Supreme Best In Show feliratú, névre szóló kupát és a következő versenyen az ingyenes nevezési jogot.

A yorkshire terrier is sokak kedvence és ennek megfelelően viselkedik is Fotó: www.achcovasna.ro

A versenyek között egy klubkiállítás is szerepel a programban, ez az idei újdonság – tudtuk meg a szervezőktől – most a középázsiai juhász fajta lesz a középpontban. Ugyanakkor

a versenybe olyan – a hazai közönség számára kuriózumszámba menő – fajtákat is beneveztek, mint az uszkár, vagy az ír farkaskutya.