Több utcát is leaszfaltoztak, a víz- és szennyvízhálózat bővítése is folyamatban van Farkaslaka községben

Hamarosan befejezik a farkaslaki önkormányzat európai uniós támogatású projektjét, amely során tizenhárom utcát modernizálnak a községközpontban, Nyikómalomfalván és Székelyszentléleken. Mindemelett rövidesen a szennyvízhálózat, valamint a szennyvíztisztító-állomás bővítésével kapcsolatos beruházás is elkezdődik.

Látványos a fejlesztés • Fotó: Erdély Bálint Előd

Összesen tizenhárom utcát modernizálhatott a farkaslaki önkormányzat Nyikómalomfalván, Székelyszentléleken és a községközpontban, amelyből tizenkettőre már rá is került az aszfalt, illetve megoldották a vízelvezetést is – fejtette ki lapunknak Kovács Lehel polgármester, hozzátéve, hogy már az utolsó helyszínen is elkezdődött a munka, ahol mihamarabb le fogják teríteni az alapréteg burkolatot.

Saját önrészt is felhasználtak

A fejlesztésre az Európai Unió Országos Vidékfejlesztési Programjában (AFIR) pályáztak áfamentesen egymillió eurós támogatásért, amelyet további 300 ezer euróval egészítettek ki helyi forrásokból és Hargita Megye Tanácsának hozzájárulásával. A községvezető hangsúlyozta, a jelentős önrészre azért volt szükség, hogy összeköthessék a települések stratégiailag fontos részeit, ne csak akkora utcarészeket burkoljanak be, amire a támogatásból lehetőségük van.

A nagyobb önrész biztosításával mi lényegében spóroltunk, hiszen nem csak hamarabb megvalósult így a fejlesztés, de nem kell új projektet kezdeni, ami újabb költséges tervezéssel és engedélyeztetésekkel jár

– magyarázta. Kovács Lehel arra is kitért, hogy külön projektként, saját forrásaikat felhasználva, további két utcát aszfaltoznak le a községközpontban – a munka felével már el is készültek.