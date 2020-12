Több tízezren keresték fel a szejkefürdői Mini Erdély Parkot

Noha a járvány miatt csak a belföldi turizmusra hagyatkozhattak az utóbbi időszakban a szejkefürdői Mini Erdély Park ötletgazdái, még őket is meglepte, hogy nyár végi nyitásuk óta mintegy ötvenezren nézték meg a kiállított, történelmi szempontból jelentős építmények kicsinyített mását.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

számos fogyatékkal vagy nehéz körülmények között élő, illetve nagycsaládos személyt engedtek be díjmentesen a parkba, ők pedig nem is szerepelnek a statisztikákban.

Mintegy ötvenezer turista látogatott el a Mini Erdély Parkba, annak augusztusi megnyitása óta – tudtuk meg Fazakas Szabolcstól, a projekt ötletgazdájától. Mint mondta, a járványügyi helyzet miatt csak belföldi turistákra számíthattak – az érdeklődők hetven százaléka román vidékről érkezett –, így őket is meglepte a nagy érdeklődés. Arra is kitért, hogy

Az utóbbi időben már csak hétvégente volt nyitva a létesítmény, de december 25-e és 30-a között várni fogják a látogatókat – közölte Fazakas. Hozzátette, ezután nagyjából két hónapra be fognak zárni.

Jelenleg ötven történelmileg jelentős erdélyi épület kicsinyített mása van kiállítva a folyamatosan terjeszkedő parkban, amelyeket az utóbbi időszakban textil sátoranyaggal fedtek be, hogy azok ne sérüljenek a tél során. Ezenkívül további tíz makett van a raktárban, amelyeket jövőre fognak kiállítani. Fazakas Szabolcs arról is beszélt, hogy van olyan önkormányzat is, amely támogatja a munkájukat – saját költségükön készíttetik el, egy a településükhöz tartozó építmény kicsinyített mását.