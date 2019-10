Több problémát is felvet a tanóraszám-csökkentésről szóló törvénymódosítás

Iskola utáni, úgynevezett after school program bevezetését javasolja a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) az oktatási minisztériumnak, hogy ne szűnjön meg 25 ezer pedagógusi állás a tanóraszám-csökkentést előíró múlt heti szenátusi döntés miatt. Mindemellett azt is hangsúlyozzák az érdekvédelmi tömörülés, illetve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) általunk megkérdezett képviselői, hogy az intézkedés bevezetését el kell halasztani és hatástanulmányokat kell végezni az alkalmazását megelőzően.

Az after school programok jelenthetik a megoldást az óraszám-csökkenés okozta problémákra • Fotó: Veres Nándor

Az 1-4. osztályokban heti 20-ban, 5-8.-ban heti 25-ben, a középiskolai évfolyamokon pedig heti 30-ban határozták meg a tanórák számát, így módosul az oktatási törvény a szenátus múlt heti döntése értelmében. Mivel a képviselőház által májusban már elfogadott törvénymódosítás ügyében a szenátus volt az ügydöntő ház, a jogszabály a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után érvénybe lép.

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségénél (FSLI) elvégzett számítások szerint országosan 25 ezer pedagógusi állás megszűnését eredményezné a tanóraszám-csökkentés bevezetése.

Hogy ez elkerülhető legyen, álláspontjuk szerint feltétlenül kiegészítő intézkedésekre van szükség.

A szakszervezet képviselői is egyetértenek azzal a kritikával, hogy a gyerekek túl sokat vannak az iskolában, túl sok órájuk van, túl nagy a tananyag mennyisége és ezért a diákok le vannak terhelve. Ezért ők is azon a véleményen vannak, hogy csökkenteni kell a tananyag mennyiségét és egyetértenek a tanóraszám-csökkentéssel is.