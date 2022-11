Több pályázatban való részvételről is döntött a székelyudvarhelyi önkormányzat

Különböző pályázatok dokumentációját fogadta el, ugyanakkor ifjúsági lakások eladásáról is döntött soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat csütörtökön. A testület ugyanakkor elhalasztotta egy terület, illetve a városi könyvtár épülete eladóvá vált részének megvásárlását.

A polgármester előterjesztése szerint ugyanakkor hasonló, a vásárlást előkészítő folyamat indult volna el a városi könyvtár épülete egy részének megvásárlása érdekében (az ingatlan többi része már a város tulajdonában van), ám a képviselők ezúttal is a tartózkodás mellett döntöttek a már említett okokból.

A napirendi pontok között szerepelt egy, a II. Rákóczi Ferenc utca 40. szám alatt található, 3050 négyzetméteres terület és a rajta lévő ingatlanok megvásárlási folyamatának elindítása. Pálfi Kinga POL-os képviselő közölte, pártja az RMDSZ-frakcióval összhangban úgy döntött, hogy tartózkodni fognak a szavazáskor, hiszen nem biztosak benne, hogy megfelelő anyagi tartaléka a városnak a vásárláshoz. Ettől függetlenül azt javasolta, hogy a jövő évi költségvetésben külön tételt hozzanak létre ebből a célból, még ha csak szimbolikus összeget is különítenek el év elején.

– fogalmazott Pálfi Kinga, miután Venczel Attila főjegyző is jelezte, hogy törvényességi gondok lehetnek a vásárlásokkal.

Újítások a kórházban

Péter Lóránd gazdasági igazgató egyebek mellett arról számolt be, hogy összesen 820 ezer lejt kapott a város a melegétel-program finanszírozására a Marin Preda és a Tompa László iskolákban. Emellett több intézmény is kapott támogatást, például a városi kórház 250 ezer lejt a dolgozói fizetésének biztosítására. Ezt jóváhagyták a képviselők, akárcsak az Udvarhely Néptáncműhely és a művelődési ház szolgáltatásainak új díjszabását. Az is pozitív elbírálásban részesült, hogy 32 új szemétgyűjtő pontot hozzanak létre a városban, továbbá utcát neveztek el a Csalóka részen (Levendula).

Ezek mellett ifjúsági lakások eladásáról is döntöttek a képviselők, ugyanakkor tudomásul kellett vegyék, hogy több személy visszavonta a vásárlási szándékát. Közvagyonba vették, majd átadták az Urbana Rt. ügykezelésébe az újonnan megvásárolt buszokat.