Több mint százan zenéltek és énekeltek a keresztyén zenetáborban

Emlékezetesek a „kakaókoncertek”, melyek során a tanárok játéka gyönyörködtette a táborlakókat, így is ösztönözve a hangszerekkel ismerkedőket: a gyakorlás eredményeként hasonló tudásra tehetnek szert. Lisztes Piroska kiemelte, hogy ezeken az alkalmakon a koncerten való viselkedést is tanítgatták a gyermekeknek.

A hivatásos zenetanárok keresztyén ihletésű zenét tanítottak: énekfeldolgozásokat hangszerekre, illetve énekkarra. Tanáraikkal játékosan sajátították el a hangszerhasználatot is. Olyan darabokat gyakoroltak, amelyeket a koncerten is el tudtak játszani, és zeneelmélet-órákat is látogattak.

Idén a ritmustanoda volt a legnépszerűbb, de a csellót kedvelők száma is gyarapodott, hiszen ki lehetett próbálni az áhított hangszereket – életkoruknak megfelelő méretű hangszert kaptak Lisztes Berta csellóművésztől. Nekünk Máthé Katalin tanítványai azt is bemutatták, hogy

miként dobban egy ritmusra a malimba, a vibrafon, a harangjáték, a konga, a kahon az ütősegyüttesben.

A tábor másik különlegessége az volt, hogy zenekarral tudtak énekelni. A kórusban nem válogatott gyermekek voltak. Juhász Katalin és Székely András karvezetők célja az volt, hogy növeljék a közös éneklésre való hajlandóságot.

A tábor területén lévő Barnabás Házban sérült gyermekek nyaraltak, őket is bekapcsolták a képességeik szerinti zenei foglalkozásokba. A gálaműsoron voltak olyan művek, amelyeket ritmushangszeren és a kórusban együtt mutattak be.