Több látványos beruházás is elkezdődött a csíkszeredai központi parkban

Munkagépek dolgoznak a csíkszeredai központi parkban, párhuzamosan több beruházás is zajlik ott jelenleg. Nemrég fogtak hozzá a pump track-pálya kialakításához, javában épül a forrásház, és amint meglesznek a szükséges hatósági engedélyek hozzáláthatnak a hangszer-játszótér létrehozásához is. Mindezek mellett még tervben van egy kutyasétáltatásra alkalmas területrész elkülönítése is a városi park területén.