Több laboratórium végezhet védettségi igazolványhoz szükséges gyorstesztet, mint ahány a szaktárca listáján szerepel

Hiányos a gyorsteszteket végző laboratóriumok listája. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A legutóbbi, országos lazításokról szóló határozat elfogadását követően – amelyeknek része az is, hogy negatív antigénteszt-eredménnyel is letölthető a 48 órás védettségi igazolás – az egészségügyi minisztérium közleményt adott ki (december 8-án) arról, hogy országszerte 132 laboratórium rendelkezik jóváhagyással antigén-gyorstesztek elvégzésére.

Az erről szóló cikkünk után kereste meg lapunkat az egyik székelyudvarhelyi magánlaboratórium képviselője, aki arról számolt be, hogy ők is végeznek, illetve már korábban is végeztek ilyen teszteket, ezeknek az eredménye is bekerül az országos adatbázisba, és a védettségi igazolvány is letölthető az általuk végzett teszt eredménye alapján, mégsem szerepelnek a szakminisztérium listáján. Azon egyébként Hargita megyéből öt laboratórium szerepel: két kórházi laboratórium, a mentőszolgálaté, a megyei egészségügyi igazgatóságé, illetve egy másik magánlaboratórium.

Székelyföldön tizenhét akkreditált laboratóriumban végeznek antigén-gyorstesztet Tizenhét olyan laboratórium van a székelyföldi megyékben, amely tesztkötelezettséget előíró helyekre történő belépéshez szükséges Covid-gyorsteszteket végezhet. Tizenhét olyan laboratórium van a székelyföldi megyékben, amely tesztkötelezettséget előíró helyekre történő belépéshez szükséges Covid-gyorsteszteket végezhet.

A székelyudvarhelyi magánlaboratórium panaszával kapcsolatban megkerestük a megyei egészségügyi igazgatóságot. Amint arról Tar Gyöngyi, az intézmény vezetője lapunkat tájékoztatta, ők az antigén-gyorstesztekre vonatkozóan egy 143 nevet tartalmazó listát adtak le a szakminisztériumnak, és azon szerepel a székelyudvarhelyi magánlaboratórium is. Igaz ugyan, hogy az egészségügyi igazgatóság listáján nagyon sok háziorvos is szerepel, akikre a szaktárca – legalábbis a két hete kiadott közleménye szerint – még nem terjesztette ki a gyorstesztelési lehetőséget, de annak az okát Tar Gyöngyi sem tudja, hogy a minisztériumi lista miért hiányos, azaz miért nem szerepel rajta egy olyan laboratórium, amely már korábban is végezhetett ilyen teszteket. Ő egyébként úgy tudja, hogy

hamarosan frissítik ezt a listát, így arra számít, hogy ezúttal hiánytalanul szerepelni fognak rajta azok a szolgáltatók, amelyek a védettségi igazolványhoz szükséges antigén-gyorsteszteket is végezhetnek.

A lehetséges ok

Mint kiderült, nem minden magánlaboratórium rendelkezik hozzáféréssel ahhoz a platformhoz (corona forms), ahonnan a teszteredményekről szóló információk átkerülnek a védettségi igazolványhoz (zöldigazolás) szükséges adatbázisba. A szóban forgó laboratóriumok eredményeit az egészségügyi igazgatóság munkatársai vezetik be az országos nyilvántartásba, ezért elképzelhető, hogy a hasonló helyzetben lévő laboratóriumok nem kerültek fel a szaktárca listájára.

Így tehát olyan magánszolgáltatók is elvégezhetik a 48 órás védettségi igazolványhoz szükséges antigén-gyorstesztet, amelyek nem szerepelnek a minisztérium által kiközölt listán. Országon belül nem is lehet gond az így megszerzett védettségi igazolványokkal, de egyes külföldi utazásoknál már adódhat gond velük.

Ugyanis – amint arról Tar Gyöngyi beszámolt –, a hamisított igazolványok kiszűrése érdekében például Görögországban már a nyáron végeztek olyan ellenőrzéseket, amelyek során nemcsak magát a dokumentumot nézték meg, hanem azt is leellenőrizték, hogy a tesztet végző laboratórium szerepel-e a román egészségügyi minisztérium listáján.