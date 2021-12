Székelyföldön tizenhét akkreditált laboratóriumban végeznek antigén-gyorstesztet

Tizenhét olyan laboratórium van a három székelyföldi megyében, amely tesztkötelezettséget előíró helyekre történő belépéshez szükséges Covid-gyorsteszteket végezhet. Ezek közé tartoznak az egészségügyi igazgatóságok, a kórházak egy része, de több magánlaboratórium is. A 17 laboratórium jó része kérésre is végez tesztet, az árak 40 lejtől kezdődnek.

Tévhit, hogy az otthon elvégezhető gyorsteszt eredményét elfogadják a hatóságok, ezért kell akkreditált laboratóriumhoz fordulni. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

A kormány által december 8-án jóváhagyott, lazításokról szóló határozat kiegészítésére az egészségügyi minisztérium a minap közzétette azoknak a laboratóriumoknak a listáját, amelyek antigén-gyorsteszteket végezhetnek – a lazítások értelmében ugyanis már 48 óránál nem régebbi negatív antigén-gyorsteszt eredménnyel is beléphetnek az oltatlanok azokba az egységekbe, ahová korábban csak az oltottakat, illetve a fertőzésen igazoltan átesetteket engedték be.

A gyorsteszt-eredménnyel történő belépésre vonatkozó szabályokkal egyébként sokan nincsenek tisztában, vannak, akik a gyógyszertárakban szabadon megvásárolható gyorsteszt-készletben található műanyag tesztkártyát vagy tesztkazettát viszik magukkal és azt felmutatva próbálják igazolni a negatív eredményt.

Ez természetesen nem alkalmas erre, hiszen nem derül ki belőle sem az, hogy mikor készült, de még az sem, hogy kié a teszteredmény, mint ahogyan az sem, hogy szabályosan zajlott-e a tesztelés. Voltak olyanok is, akik az iskolai gyorstesztekben is meglátták az üzleti lehetőséget: elterjedt, hogy azoknak az eredményét a rendeltetésüktől eltérő célokra is lehet használni, ezért egyes szülők megpróbálták eladni a gyerekük számára kiutalt teszteket.

Fontos tudni, hogy a negatív antigén-gyorsteszt eredményt csak akkreditált laboratórium által kiállított igazolással lehet igazolni, ilyenből pedig – a szakminisztériumi közlemény szerint – 132 van országszerte.

Hargita, Maros és Kovászna megyében összesen 17, többségüket az egészségügyi intézmények laboratóriumai teszik ki, de néhány magánlabor is rendelkezik a szakhatósági jóváhagyással.

HIRDETÉS

Hargita megyében a Prodia az egyetlen magánlaboratórium, amely a minisztériumi listán szerepel. Kádár-Dombi Péter, a cég képviselője lapunk megkeresésére elmondta, ők már korábban is végeztek a hatóságok által elfogadott gyorsteszteket, hiszen például egyes külföldi országokba történő beutazáshoz az is elegendő volt. Ezeknek az eredményét feltöltik az úgynevezett „corona forms” platformba, ahonnan az információk átkerülnek a védettségi igazolványhoz (zöldigazolás) szükséges adatbázisba.

A Prodia laboratóriumban – amelynek Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson is van kirendeltsége – 90 lejbe kerül egy antigén-gyorsteszt.

A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság,a Hargita Megyei Mentőszolgálat, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, illetve a Székelyudvarhelyi Városi Kórház is szerepel a minisztérium által akkreditált laborok listáján. A kórházakban már tavaly óta végeznek gyorsteszteket a fertőzésgyanús betegeken, a beutalás előtt állókon, illetve a sürgősségi osztályokra betérő pácienseken, de – amint azt a kórházi szóvivőktől megtudtuk – kérésre is végeznek antigén gyorsteszteket.

A csíkszeredai kórházban minden nap 8 és 10 óra között, előjegyzés nélkül lehet gyorstesztre jelentkezni, a kórház előterében történik a mintavétel és a teszt eredményét is helyben kézhez kapják azok, akik gyorstesztre jelentkeznek.

A teszt ára 100 lej – tájékoztatott a szükséges tudnivalókról Kiss Edit kórházi szóvivő. A székelyudvarhelyi kórházban az intézmény telefonszámán lehet időpontot foglalni a mintavételi rendelőbe, ahol 120 lejért végzik el az antigén-gyorstesztet – tudtuk a kórház szóvivőjétől, Zörgő Noémitől.

Maros megyében a mentőszolgálat, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Maros Megyei Klinikai Kórház, a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház, az Elite Medical Kft., a Procardia Egészségügyi Központ, illetve a Topmed Egészségügyi Központ végezhet a hatóságok által elfogadott antigén-gyorsteszteket az egészségügyi minisztérium közleménye szerint. Ezek közül a megyei mentőszolgálat kivételével mind végeznek kérésre gyorstesztet. Ezt a Procardia kínálja a legolcsóbban, 40 lejért, de ez az ár csak a diákok, egyetemisták által igényelt tesztre érvényes.

A kórházak 50 lejért végeznek kérésre antigén-gyorstesztet, a magánlaboratóriumokban – amelyek között van olyan, amelynek Marosvásárhelyen kívül Segesváron és Szászrégenben is van kirendeltsége – többnyire 60 lejbe kerül a szolgáltatás.

Tesztelési lehetőségek Kovászna megyében



Kovászna megyében a Sepsiszentgyörgyi Megyei Sürgősségi Kórház, a Kovászna Megyei Mentőszolgálat, a sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont, illetve annak kézdivásárhelyi kirendeltsége, valamint a sepsiszentgyörgyi Medlife Egészségügyi Központ végezhet olyan antigén-gyorsteszteket, amelyeknek az eredményét elfogadják a hatóságok.