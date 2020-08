Tizenöt év alatt minden esetet sikerült megoldani

Ünnepi túrázáson a hegyimentő szolgálat csapata • Fotó: Rab Zoltán

számos komolyabb problémával is találkoztak, medvetámadás okozta sérülés, motoros baleset, gerincsérülés, barlangi baleset, fuldoklás esetén kellett a bajbajutottak segítségére sietniük.

Az önkéntesek között is számos olyan szakképzett személy tevékenykedik, aki akár orvosként, akár hivatásos hegymászóként képes azonnali segítséget nyújtani. A csapattagok – néhány kivétellel – ugyanazok, akik induláskor is jelen voltak, és a kezdetek óta folyamatosan fejlődnek, tanulnak. Számukra már nem csupán egy szakma a hegyimentő szolgálat, hanem hivatás, amely életmóddá vált.

A legérdekesebbek között két szülést említett Kovács Róbert, amelyeket a hegyen nekik kellett levezetniük. Az egyik egy pásztor felesége volt, a másik egy erdei gyümölcsöt gyűjtő asszony. Mindkét beavatkozás sikerrel járt, az anyák is és a babák is jól voltak, jól viselték a körülményeket.

Mivel a hegyimentő szolgálat munkatársai nemcsak a hegyi balesetek ellátására vannak kiképezve, hanem barlangi, vagy vízi esetekre is, teljes szolgáltatást képesek nyújtani.

Természetesen vizsgával, de mindenképpen olyant választunk munkatársnak, aki már bizonyított, akiről tudjuk, hogy jó csapattag, fizikailag, szellemileg is jól felkészült erre a munkára

Annak, aki a hegyekben túrázik és bajba kerül, a 112-es hívószámot kell hívnia, onnan kapcsolják a hegyimentő szolgálatot. De a 0salvamont is beírható a telefonba – ez az országos szolgálat segélyhívója, onnan kapcsolják az illető megyét, ahonnan a hívás érkezett.

A Maros megyei hegyimentők évek óta a rohammentő-szolgálattal is együttműködnek, szükség esetén – és amennyiben a körülmények és az időjárás is megengedi – a mentőhelikopter is a segítségükre siet.

A túrázók közül sokan, mielőtt elindulnának, érdeklődnek a körülményekről, a lehetőségekről, jelzik a hegyimentőknek, hogy merre indulnak, hová szeretnének eljutni. „Mindig arra biztatjuk a túrázásra indulókat, a hegyre készülődőket, hogy előtte tájékozódjanak az időjárás előrejelzésről, kellő felszereléssel vágjanak neki az útnak, a képességeik szerint válasszanak célpontot” – hangsúlyozta Kovács Róbert.