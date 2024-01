Tizenhárom követelés teljesítésében egyezett meg a mezőgazdasági miniszter a gazdákkal

A 13 pontos követelési listán szerepelt az a javaslat is, hogy a kormány január végéig tisztázza, milyen feltételek mellett mentesülnek a gazdák a parlagoltatásra és a vetésforgóra vonatkozó uniós előírások alól. Ugyanakkor kérik a szankciók százalékos arányának minimálisra csökkentését.



Megállapodtak abban is, hogy a 2002/195-ös sürgősségi kormányrendelet módosításával egyenértékűsítik a B és a TR kategóriájú, illetve a B1 és a TR1 kategóriájú jogosítványokat, valamint abban, hogy a munkagépek forgalomba helyezéséhez elegendő a bejegyzésük az adott önkormányzatnál, a törzskönyv kiváltása nem kötelező. A megegyezés szerint a következő ülésén a kormány jóvá is hagyja az erről szóló jogszabály-módosítást.



Egy másik elfogadott javaslat szerint a parlament felülvizsgálja a haszonbérleti szerződések minimális időtartamáról, illetve a legelők koncesszióba adásáról szóló törvényi előírásokat.



Ugyancsak a következő kormányülést szabták meg határidőként annak a sürgősségi rendeletnek az elfogadására, amellyel lehetővé teszik a banki hiteltörlesztés elhalasztását az aszálykárokat szenvedett gazdák számára..