Forronganak a gazdák, a legnagyobb gondot az ukrán gabona behozatala jelenti

Marosvásárhelyt több irányból közelítették meg traktorokkal, tehergépkocsikkal a gazdák és fuvarozok hétfőn délben, tiltakozva az őket negatívan érintő kormányintézkedések ellen. A városba nem engedték be a munkagépeket. Közben a mezőgazdászok és állattenyésztők órákig egyeztettek, hogy kitalálják, a tiltakozás melyik formáját válasszák.

a Romániai Magyar Gazdák Egyesültén (RMGE) kívül, a román gazdáknak nincs egy egységes megyei szervezete, így a találkozón is több nagygazda volt jelen.

Iacob Craciun – aki több mint kétszáz hektárt művel meg és állatfarmja is van – arról beszélt, hogy a legnagyobb gondot az ukrán gabona behozatala jelentette az elmúlt időszakban, és emiatt a romániai gazdák áron alól tudják értékesíteni a termékeket.

Úgy értékelte, hogy ilyen körülmények között nem éri meg mezőgazdasággal foglalkozni. Azt is sérelmezte, hogy a kormány újabb rendelkezései miatt többet kell fizessenek a gázolajra; ráadásul az alkalmazottaik után is az eddiginél több adót kell befizessenek. Azt is elmondta, hogy a tavaly áprilisi tüntetéseik óta, amikor bevonultak Marosvásárhely főterére, áttörve a csendőri kordont, a rendőrség megfélemlíti őket, ellenőrzi a traktorokat, az utánfutókat, ellenséges a gazdákkal.