Tizenegy kilométeren újítják fel a 135-ös megyei utat

Aláírták a szerződést. Aszfalt kerül a Gagy és a Nyikó mentét összekötő útra • Fotó: Barabás Ákos

Péter Zoltán, Siménfalva község polgármestere is kiemelte, hogy nagyon fontos útvonalról van szó, amelynek leaszfaltozását már nagyon régóta várták a térség lakói. Hozzátette: amint ezzel elkészülnek, elkezdhetik a község utcáinak felújítását is.

az út nemcsak a Nyikó és a Gagy mentét köti össze, de Székelyudvarhely megközelítésében is fontos szerepet tölt majd be.

Folytatódik az utak rendbetétele

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, tavalyi ígéretükhöz híven idén az udvarhelyszéki utak felújítására fektetik a hangsúlyt. Ennek értelmében 2018 első félévében folytatódik a járdaprogram Zetelakán, és Oroszhegyen is elkezdődnek a munkálatok. Folytatják a kissolymosi út aszfaltozását is, áprilisban pedig elkezdőnek a Kőrispatak–megyehatár közötti szakasz kivitelezési munkálatai. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a décsfalvi híd és a leányerdei út (Homoródalmás–Homoródszentmárton) felújításának kivitelezőit is. Továbbá megjavítják a 132-es út beszakadt részét, és befejezik a Felsőboldogfalva határában beszakadt út helyreállítását is. Borboly hozzáfűzte, ha a második félévben kiegészítik Hargita megye költségvetését, további utak aszfaltozása is elkezdődhet.

Orbán-Ferencz Sarolta