Tizedjére tartottak közösségi disznótort Székelykeresztúron

Karitatív céllal

Szinte el sem lehetett kerülni a Székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapatának sátrát, ahol sem az ételt, sem a pálinkát nem sajnálták az arra járó vendégektől. Szali Mózes, a tűzoltók vezetője lapunknak elmondta, először vesznek részt a rendezvényen és egy csekefalvi vállalkozó által felajánlott disznót dolgoztak fel.

Az elkészült ételeket a nehezebb körülmények között élők között osztották szét.

„Tűzoltóként igyekszünk mindenütt ott lenni és mindenkinek segíteni, ezért úgy gondoltuk, hogy az is hasznos, ha most némi élelemmel járulunk hozzá mások hétköznapjainak megkönnyítéséhez” – magyarázta Szali. Sátrukban egyébként hagymás vér, káposztalé leves, lecsi pecsi, kolbász, véres és májas is készült. Hasonló ételeket lehetett látni a többi csapat sátrában is, ahol szintén kedvesen fogadták vendégeket.