Van helye a fejlődésnek, és mutatjuk is az irányt

A fenti gondolatokra fűztük fel a következő elemzésünket, amelyben a három székely megye, Hargita, Kovászna, Maros, valamint a romániai „bezzeg” megyeként emlegetett Kolozs megye gazdaságainak összetételét, valamint az összetétel változásait próbáltuk meg elemezni. A fent említett négy megye gazdaságát nem lehet, de nem is érdemes összehasonlítani, hisz mindamellett, hogy különböző lakosságszámmal bírnak, más az urbanizáltsági fokuk, emellett teljesen más gazdaságfejlődési pályát jártak be a történelmük során. Azonban

Az egyes területi egységeknek – legyenek azok megyék vagy kisebb-nagyobb települések – van, amiben hasonlít a gazdaságuk, de sok dologban különbözhet is egymástól. A gazdaság milyenségét, összetételét több tényező is meghatározza, többek között a földrajzi elhelyezkedés, a közelben elérhető természeti- és altalajkincsek, az ott élő lakosság száma, az egyetemek és egyéb K+F-centrumok megléte, az illető terület által a történelem során befutott fejlődési pálya. És a sort folytathatnánk.

Árbevétel illetően a három székelyföldi megye együttesen sem éri el a rangsor elején lévő Kolozs, vagy Temes megyei vállalkozók összesített forgalmát (1. ábra). Maros megye a két első megyének nagyságrendben a felét hozza, míg Hargita és Kovászna megye nagyságrendileg inkább a rangsor alján lévő megyékhez hasonlítható. Amennyiben lakosságarányosan is kiszámoljuk a vállalkozások által megvalósított árbevételt, akkor a Kolozs megyei vállalkozások egy lakosra számolt árbevétele több mint háromszorosa a Kovászna és Hargita megyeinek, de 50 százalékkal magasabb a Maros megyeinél is.

(3/a és 3/d. ábrák; az ábrákon csak az 5 százalékos részarányt meghaladó gazdasági ágazatokat emeltük ki). Hargita megye vállalkozói árbevételének több mint 80 százalékát három gazdasági terület adja: a kis- és nagykereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar. A mezőgazdaság és a vendéglátóipar 3 százalék alatti részaránnyal jelenik, míg az IT és kommunikáció 1 százalékon van.

Kovászna megye (3/c ábra) sem sokkal színesebb, hiszen az árbevétel háromnegyede ugyancsak abból a három gazdasági tevékenységi körből származik, mint a Hargita megyei 80 százaléka. Kovászna megye esetében a mezőgazdaság részaránya azonban elérte már az 5 százalékot, az IT és kommunikáció azonban itt is 2 százalék körüli szinten van.

Maros megye (3/b ábra) árbevételi struktúráját az E.On gázipari óriás teszi színessé, amely a megyei árbevétel közel egynegyedét adja. Az E.On nélkül Maros megye is az előző két székelyföldi megyéhez hasonlítana, ahol a feldolgozóipar, a kis- és nagykeresekedelem, valamint az építőipar adja az árbevétel közel 80%-át.

Kolozs megye (3/d ábra) vállalkozói árbevételi struktúrája sokkal színesebb, mint a székelyföldi megyéké. Igaz, hogy a székelyföldi megyékre jellemző három ágazat ez esetben is együttesen a megye árbevételének közel kétharmadát adja, de emellett jelentős súllyal van jelen az IT és kommunikációs ágazat is. Ha az egyes megyék árbevételi szerkezetétének időbeli alakulását vizsgáljuk a 2010-2023-as időszakra, akkor azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt 14 évben Kovászna és Maros megyéknél szinte semmiféle változás nem történt ezekben az arányokban, Hargita megye esetében is csak pár kisebb változást tapasztaltunk (a feldolgozóipar csökkent 39%-ról 28%-ra, az építőipar megduplázódott 6%-ról 12%-ra). Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 14 évben meglehetősen stabilan működött ezekben a megyékben a vállalkozói szektor, azaz nem szűntek meg gazdasági ágazatok, illetve nem jelentek meg hatalmas súllyal nagy cégek egyes ágazatokban az elemzett három székelyföldi megyében.

A vállalkozói nettó nyereségek szerkezetének összehasonlítása