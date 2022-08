Tíz lány verseng a fiatal csíkszenttamási gazda kegyeiért

Megkezdődött a Házasodna a gazda társkereső tévéműsor ötödik évadának első epizódja hétfőn este. A műsorban Sándor Alfonz csíkszenttamási fiatal gazda kegyeiért tíz lány versenyez, akiket több száz jelentkező közül választott ki. Többségük Magyarországról érkezett Székelyföldre, hogy megismerkedhessenek vele. Alfonz mellett Vera, Péter és Zsolt is keresi párját az RTL Klub műsorában.

Az internetezők pedig Alfonz barátjának, Elődnek a beszólásait is kedvelték, az egyik Facebook-csoportban többet is idéztek hozzászólásaikban. A kedd esti második részben már csak négyen maradhatnak, akiket vendégül lát majd a húszéves gazda. Vele párhuzamosan Vera történetét is követhettük,