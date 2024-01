Tiltakozásba kezdtek az egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozók

– mondta el érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője. Hargita megyében 1740 tagja van a szakszervezetnek, a sztrájkívet viszont még ennél is többen, 1776-an írták alá, azaz olyan alkalmazottak is, akik nem tagjai az érdekvédelmi tömörülésnek. Nagy az elégedetlenség és a felháborodás az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben egyaránt, főként az utóbbiban, ugyanis az ott dolgozók még az egészségügyben dolgozóknál is kevesebb kedvezményt kaptak az államtól, továbbá üdülési jegyekben sem részesültek tavaly – tájékoztatott Nyulas Emma, hozzáfűzve, hogy az egészségügyi rendszerben is nagy a tiltakozások támogatottsága, ugyanis a számukra biztosított 5 százalékos béremelés „nem sokra elég”.

Hiába hagyta jóvá a kormány, hogy orvosokat alkalmazhassanak a kórházak, ha nem lesz elég asszisztens és ápoló, akik mellettük munkába állhatnak, ugyanis a szükségesnél jóval kisebb számban hagyott jóvá ilyen állásokat a kabinet.