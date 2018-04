Testvértelepülési szerződés a közös kultúra erősítéséért

• Fotó: Pinti Attila

A tusnádfürdői polgármesteri hivatal gyűléstermében megtartott rendezvényt a székely és a magyar himnusz eléneklésével nyitották meg, majd Albert Tibor, a házigazda település polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, nagy öröm számára, hogy „végre-valahára” hivatalossá válik a Balantonalmádival több éve ápolt szoros kapcsolatuk.

Adottságaiból adódóan mindkét település a turizmusból él, így a megállapodás azért is fontos, mert egymás tapasztalataiból tanulva, és egymás gazdasági tevékenységeinek megismerésével hasznos tudásra tehetünk szert. A magyar alkotmányba is bele van foglalva, hogy minden magyar felelős minden magyarért, így ha ezer kilométerre is élünk egymástól, a hasonló együttműködések által tovább tudjuk éltetni az ősink által ránk hagyott életformát, a közös kultúránkat

– húzta alá Albert Tibor.

A továbbiakban Keszey János, Balatonalmádi polgármestere azt elevenítette fel, miként került kapcsolatba a két település.