Területkisajátításra készül a gyergyószentmiklósi önkormányzat, a tulajdonos perre menne

A nyár elején zajlott a tó medrének a kikotrása • Fotó: Ráduly Zsolt

Ezt a képviselő-testület (a kisajátítás ellen tiltakozó és államosítást emlegető Bajkó László kivételével, aki el is hagyta a szavazás előtt az ülést) el is fogadta. A kisajátítás folyamata során a bíróság feladata lesz megállapítani azt az értéket, amit a tulajdonos megkaphat a földjéért.

Csergő ugyanitt leírja azt is, hogy a tulajdonosnak egy olyan elfogadhatatlan kitétele is volt, hogy csak akkor áll a vásár, ha a város nem formál igényt a szomszédos területekre, amelyek szintén a Ráduly család tulajdonában vannak. A polgármester ezt követően a helyi testület elé egy olyan javaslatot terjesztett, amiben elutasítják a felajánlott vételárat, és eldöntik , hogy elindítják a terület kisajátításának folyamatát.

Az alkutárgyalás után jelezte azt is a városházán, hogy hajlandó engedni az árból, azaz 10 euró/négyzetméter áron is megválna a földjétől, de erre semmilyen választ nem kapott. Ugyanakkor azt is jelezte a városházának, hogy a tóhoz tartozó gát 20 ezer lejben megállapított árára sem tart igényt (ezt nem is tehette volna, hiszen annak a tulajdonjogára vonatkozóan nem rendelkezik igazoló dokumentumokkal). Ráduly Zsolt elmondta, mindezzel ellentétben eljutott hozzá egy dokumentum, ami már korábban a kisajátítás kezdeményezését javasolta. Hozzátette, a környéken 10 és 14 euró között mozog az utóbbi időben eladásra kínált területek ára.

Szerinte ha az árat elutasító tanácsülésen elhangzott 4 eurós árat fizetnék ki neki, az 35 ezer euróval lenne kevesebb mint a mostani piaci ár.

Leszögezte, ha az önkormányzat ragaszkodik a kisajátítás gondolatához, akkor egy több évig tartó pereskedésnek néznek elébe, ami után könnyen meglehet, hogy mégis a 12 euró körüli összeget kell kifizesse neki a város, hiszen azt hivatalos értékbecslő állapította meg.

Az értékbecslő álláspontja

Egy olyan telekről van szó, amely a telekkönyv szerint külterület, de az urbanisztikai bizonylata szerint beltelek. Ilyen esetekben ez az urbanisztikai bizonylat élvez elsőbbséget, mert ez tükrözi a reális adatokat, akkor is, ha a telekkönyv nincs aktualizálva. Az értékbecslés ennek alapján történt, összehasonlítva a más gyergyószentmiklósi beltelkek értékével – mondta el a felértékelést végző szakértő, Köllő Dávid.