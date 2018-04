Telt házas előadással köszöntötték az húszéves Cantuale énekegyüttest

• Fotó: Bakó Zoltán

Önálló koncerteken, kórustalálkozókon léptek és lépnek fel, gyakran énekeltek és énekelnek egyházi liturgiákon, de képzőművészeti kiállításokon, könyvbemutatókon is gyakran ők szolgáltatják az audiális élményt a közönség számára.

A színpadon volt Biró Péter, Márton Zsolt Barna, Ferencz Örs, Suba László, Szabó Levente, Nyilas Szabolcs, Gyárfás István, David Sorin, Fülöp Csongor, Bakos László, Balla Sándor és László Norbert Endre. A műsort vezette Székely Szabó Zoltán színművész, író.

Az alakuláskori időszak megyei tanácselnöke, Lokodi Edit Emőke levélben üdvözölte az ünnepelteket, Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere, a Szent György Lovagrend Észak-erdélyi nagypriorja a polgármesteri hivatal és a lovagrend nevében mondott üdvözlő beszédet.

Puskás Attila a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület elnöke az egyesület nevében köszöntötte az együttest, amely többször is részt vett rendezvényeiken, Novák József képzőművész, zenész pedig arra az időre emlékezett, amikor a Nowax együttes évfordulós koncertjén a Cantuale is fellépett a zenekarral együtt. Utóbbi három emléklapot is átnyújtott Nyilas Szabolcs karvezetőnek.