Telt ház előtt ismertette a Szent Korona történetét az esperes

Budapesten is dobbanthatnak a székelyföldi fiatal vállalkozások

Okos szállodát tervező szakember, mikrozöldeket termesztő fiatalok, gyermekek szórakoztatását is biztosító vállalkozó és az online piaccal foglalkozó kis cég mutatkozott be pénteken Marosvásárhelyen, a startup vállalkozásoknak megszervezett Be smart Székelyföld nevű vetélkedőn.