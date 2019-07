Téglajegyek vásárlásával lehet hozzájárulni a Both váránál álló kápolna felújításához

Darabonként 50 lejes téglajegyeket vásárolhatnak azok, akik fontosnak tartják, hogy a gyergyószentmiklósi Both váránál álló kápolnánál szakszerű felújítás történjen.

Egy téglajegyet 50 lejért lehet megvásárolni

A kezdeményező Bajkó László helyi önkormányzati képviselő. Ő az, aki a közösségi médiában felhívta a figyelmet arra, hogy a kápolna külső falait az építményhez nem illő pléhlemezekkel burkolta valaki. A megosztott képekre nagyon sokan reagáltak és a hozzászólások nagy része inkább a felháborodottságot tükrözte, mint a segítő szándékot. A Székelyhon is ismertette a történteket, megszólaltatva Korom Imre plébánost, aki elmondta, hogy készül az épület szakszerű felújításához szükséges dokumentáció.

Jót akart, de baj lett belőle – a plébános kiáll a furcsa felújítást elvégeztető idős híve mellett Botrányt keltett Gyergyószentmiklóson, amikor a Facebookon megjelent fotók szerint valaki fémlemezekkel burkolta körbe a Both váránál álló kápolnát. Kiderült, a szakszerűtlen beavatkozást jó szándék vezérelte, az okozott kár pedig nem visszafordíthatatlan. A romosodó épület felújítását tervezi az egyház. Botrányt keltett Gyergyószentmiklóson, amikor a Facebookon megjelent fotók szerint valaki fémlemezekkel burkolta körbe a Both váránál álló kápolnát. Kiderült, a szakszerűtlen beavatkozást jó szándék vezérelte, az okozott kár pedig nem visszafordíthatatlan. A romosodó épület felújítását tervezi az egyház.

A plébános üzent a Facebookon a kápolna ügyéről vitatkozóknak is:

Ha a száz hozzászóló fejenként száz lejjel hozzájárulna, már meg is lenne az anyagvásárláshoz szükséges összeg. És ha ötvenen egyórai munkával is segítenének, már meg is lenne a szakszerű felújítás

– mondta.