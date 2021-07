Tárlatokkal, panorámavetítéssel várja a látogatókat az Agyagfalva Emlékház

Az Agyagfalva Emlékházat 2019. október 16-án, a Székely Nemzetgyűlés évfordulóján adták át, de állandó nyitvatartását eddig nem sikerült megoldani. Most viszont változatos tárlattal, panorámavetítéssel, napi program szerint várja az érdeklődőket az 1848. október 16-i Székely Nemzetgyűlés helyszínén.

A pandémia kapcsán meghozott szigorító intézkedések miatt tavaly nem lehetett folyamatosan üzemeltetni az emlékházat, csak néhány megbeszélést tartottak ott – nyilatkozta lapunknak Antal István, a létesítményt működtető Agyagfalva 1848 Alapítvány elnöke. Erre csak most, a korlátozások feloldása után kerülhetett sor. Emellett meg kellett várni, hogy a Bethlen Gábor Alap által nyújtott, a fenntartást, két alkalmazott fizetését és a karbantartási munkálatokra fordítandó költségeket fedező támogatás megérkezzen az alapítvány számlájára.

Az emlékház létrejöttét Hargita Megye Tanácsa és Bögöz község önkormányzata is támogatta – mondta az alapítvány vezetője, hozzáfűzve, keresik a megoldást a két intézménnyel való további együttműködésre.

Kérdésünkre, hogy az emlékház finanszírozása mennyire megoldható hosszú távon, Antal elmondta, „mivel a magyar kormány rendeletben biztosítja, hogy fenntartási költségekkel is támogatják azokat az intézményeket, amelyek az összefogásról szólnak, meg vagyok győződve, hogy ahogy mostanig támogatták, ezután is fogják”.

Ülkei Zoltán bögözi polgármester úgy látja, megoldásokat kell keresni források bevonzására, olyan pályázatok kiírására, amelyekre kulturális tevékenységeket folytató intézmények, alapítványok is tudnának községszinten is jelentkezni. Ezen kívül együtt kell megtalálják annak módját is, hogy az alapítvány fizethesse a saját alkalmazottait.

A legjobb megoldás Ülkei szerint viszont az lenne, ha az önkormányzat társtulajdonosként beszállna a működtetésbe.

„Lehet jó szakembert találni, de ehhez a folytonosság ígéretét, a biztos megélhetési lehetőséget kell nyújtani neki” – fogalmazott. Volna lehetőség arra is, hogy önkormányzati alkalmazott dolgozzon ott, mivel azonban a község jelenleg nem tulajdonrészes, ez törvényellenes lenne.