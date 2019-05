Szinte teljesen leszakadt az út Ülke határában

Lezárták az utat Ülke határában. Egy fatelepen áthaladva kerülhetik ki az autósok a problémás szakaszt • Fotó: Barabás Ákos

Az alpolgármester hangsúlyozta, sikerült megegyezniük egy közeli fatelep tulajdonosaival, így az ő telkükön át terelték el a forgalmat.

Az autósok a fatelepen áthaladva egy közeli utcába érnek be, amely visszavezeti őket a 34-es községi útra.

Az említett utcában egyébként már most elkezdték a járható felület megerősítését, tört követ hordtak oda. A domboldalból becsúszó föld elzárta a patakot, így az árvízveszély is fennállt, ezért a község vezetősége a vízügyi igazgatóság szakembereit is értesítette a helyzetről. Az igazgatóság munkatársai szerdán is dolgoztak a helyszínen, hogy felszabadítsák a víz útját.